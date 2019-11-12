劉進圖：交警「開殺戒」 淨土變焦土

警隊執法還有沒有守則、紀律？

從西灣河槍擊案的旁觀者現場直播錄像來看，開槍警員當時並非生命受到威脅，沒有受到暴力襲擊，亦非為了拯救受威脅的同袍，單純是為了方便制服疑犯，阻止其他人靠近干涉，便向靠近的、沒拿着武器的示威者發射真槍實彈，沒有先向天鳴槍示警，近距離對着示威青年便轟，導致青年右腹中彈重傷危殆。槍擊事件被國際及本地媒體廣泛報道。

警方事後解釋，指有蒙面人右手有所動作，嘗試搶槍，所以警員開槍，這個解釋比較牽強，似是警員主觀臆測，多於客觀鏡頭所見，未能說服公眾。按照慣例，警隊應勒令涉事警員停職，對事件作深入調查。警隊若不下令停職調查，就是認同這種鹵莽的執法手段，等於向全世界宣布，今後警員可以在生命不受威脅下隨意開槍射擊示威者，這對香港往後的治安和法治，將造成極大破壞。

交警開真槍，並非孤立事件。同一天早上，在沙田和東涌也有警員拔出真槍，與過去數月警方應對堵路的做法相比，令人質疑是否警隊放寬了前線警員用槍的規限。至於交通警騎電單車連環撞向示威者，把正在撤退的示威者當保齡球般追撞，更是聳人聽聞，到底警隊執法還有沒有守則？還有沒有紀律？

近日執法尺度、動機惹人質疑

近日警隊執法尺度和動機惹人質疑，不止一宗。例如，建制派立法會議員兼區選候選人何君堯遇襲受輕傷，胸部傷口很淺，傷勢並不嚴重，警方原先按傷人案處理，提堂時卻改為企圖謀殺案，令人質疑是否為了配合建制派指選舉暴力嚴重，為押後或取消選舉鋪路？

又例如，立法會今年5月就修訂《逃犯條例》成立法案委員會，鬧出雙胞胎，建制派議員指泛民議員阻撓開會，邀警方介入調查，警方突然在上周預約拘捕多名泛民議員，這宗毫無迫切性的議會風波案，刻意安排在區選前夕高調拉人，令人質疑是否為了刺激泛民支持者，製造暴力衝突來合理化取消選舉。

此外，昨日警員大舉闖入中大和理大校園搜捕學生，又在中環鬧市不斷施放催淚彈，也令市民質疑是否必要？會否刺激衝突惡化，導致更多像馬鞍山「火人」那樣可怕的悲劇？

目前，這些質疑還只是質疑，但若當局真的押後或取消選舉，令選民無法在11月24日投票，選出全港400多名區議員，公眾就會認為，選舉前這連串不尋常的事情，是有政治動機的，是刻意營造暴力衝突來取消選舉、避免建制派大敗的政治陰謀。當上百萬名泛民選民連僅有的、和平理性表達政治訴求的渠道都失去，他們就只能選擇移民海外，或者留下來支持抗爭運動，抗爭運動持續激進化將難以避免，北京期許出現的止暴制亂、恢復秩序，恐怕將會遙遙無期。

（編者按：2019年區議會選舉，何君堯是屯門樂翠選區候選人，該區候選人還有盧俊宇、蔣靖雯）

作者是資深傳媒人

[劉進圖]