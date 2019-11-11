蔡熾昌：格蘭將軍的睿智

南部兵源、工業和經濟均處弱勢，到1865年4月，南軍士氣低落，糧草短缺，疲憊不堪，情勢危急。格蘭將軍估計李帶領的北維珍尼亞兵團已喪失戰鬥力，致函勸降。李審時度勢，決定投降。他回覆同意避免雙方無謂再流血，要求對方列出受降條件。經過數次書函來往，李終於答應與對方於4月9日會面商談投降事宜，地點是Appomattox小鎮一所頗幽靜而舒適的房子。

兩人就多年前墨西哥邂逅作簡短開場白後便進入正題。李單刀直入詢問投降的條件，格蘭將軍平靜地回答，正如他日前信函所示：所有武器、軍火和物資必須交出，軍官可以保留手槍和私人物品包括馬匹。所有官兵可以回鄉，不得再與合眾國為敵；只要不犯法，可安心生活。這條件遠比預期好，之前南軍都以為必成階下囚，沒料到得到特赦。李點頭同意，並請求對方提供文件為證，格蘭答允。當李看完文件後，格蘭問他是否滿意。李提出騎兵和炮兵的坐騎是他們自己帶來的，可否作為私人物品帶走？格蘭坦言未想到士兵擁有馬匹，答應李的要求，讓他們回鄉後可以有馬匹協助農務；不過不會修改文件，但會指示下屬執行。格蘭並表示會安排交通盡量協助南軍回家。李表示感謝，並呈上一份一早準備好的降書。

李告訴格蘭他將送回1000多名戰俘，並說他們與自己的部下和馬匹已缺糧數天，格蘭慷慨贈糧對方。分手時，李與副官和一名勤務兵上馬離去，格蘭與一眾軍官除帽道別，李也除帽回禮。

之後其他南軍陸續投降，內戰迅速結束。5日後，林肯總統被行刺身亡，繼任的總統Andrew Johnson同意不再追究。李出任維珍尼亞州（弗吉尼亞州）華盛頓大學校長，5年後逝世，大學亦改名為Washington and Lee University。

懷柔寬鬆 問題迎刃而解

戰爭史上很少出現勝利者對戰敗者這樣寬容大度。格蘭是位無情將軍，為打敗對方，不惜犧牲下屬（花名「屠夫」），絕非一位心腸軟人士，而且當時合眾國的官民，主流意見視南軍為叛國之徒。但格蘭極具政治智慧，深知只要李投降，其他南軍將追隨，戰爭便可早日結束。考慮到南軍投降後倘被問罪，李絕不會投降，他深知林肯總統有意透過特赦把南部國民重新納入國家的懷抱，一起重建國家，於是，他決定採取懷柔寬鬆的手段，令問題迎刃而解。此舉絕非示弱，更無留下不良先例。格蘭將軍的睿智，提早結束了4年的內戰，後來被選為第18任總統。

香港連月抗爭衝突，被捕者3000多人，其中逾百名是16歲以下的，18歲以下的亦逾750人，令人痛心。深盼當局能勇敢地擺脫傳統思維的桎梏，發揮高度政治智慧，盡一切可行方法，釋出善意，創造和諧，讓香港盡快走出低谷，回復正常。格蘭將軍的政治智慧能否為香港帶來啟迪？祝福香港。

作者是香港考試及評核局前秘書長

[蔡熾昌]