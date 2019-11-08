曾志豪：誰用暴力取消區議會選舉？

何君堯遇襲，建制派火速集體發聲，除了譴責暴力，還加了一條尾巴：擔心區議會選舉是否還會公平公正進行。這是刻意把何的遇襲事件和區選拉上關係。

比較之前趙家賢被咬甩耳朵的遇襲案，建制派媒體大力撇清同區選關連，甚至譴責泛民把事件和區選扯上關係是「食人血饅頭」。

雙重標準，龍門任搬，最重要是，是否有人利用這些建制派遇襲事件，把區選導向「混亂」方向，然後鼓吹「取消」？我們是否預期陸續還有更多不同派別的遇襲事件，然後公民表達政見權利的選舉就這樣被「暴力」取消？

葉國謙認為在選舉前一星期，即11月17日，看看是否有很大的暴力情况發生，決定區選是否繼續。

「借刀殺人」 威脅公民權利

政制及內地事務局10月時向立法會提交文件，講述區議會選舉應變計劃。如「危機管理委員會」認為相當可能發生騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故，而選管會認同評估，便會向行政長官建議押後投票及／或點票。

簡單而言，這是「借刀殺人」，假借「暴力」來威脅公民選舉權利。

正常情形，如果有暴力威脅，執法部門難道不應盡全力增加保安，保證重要活動順利進行嗎？警察天天掛在口邊的止暴制亂，為何往往在最重要關鍵時刻，卻突然便會漏招放人？就像7月1日立法會事件，鏡頭面前，一堆警員突然撤離，任由破門而入的示威者衝入立法會，難免有一種「請君入甕」的感覺。是刻意讓示威者造成破壞，然後達到政權的政治目的嗎？

一宗襲擊事件便可以威脅取消區選，就如港鐵一遇到公眾活動或敏感日子，便封站停駛一樣，沒有試圖解決問題，反而把問題擴大。

選舉投票，是一個好機會，把街頭抗爭導向制度之內；如果政權連這種機會都要剝奪，是否一心一意要街頭抗爭力度升級，是否真正的要和香港攬炒？

（編者按：2019年區議會選舉，何君堯是屯門樂翠選區候選人，該區候選人還有盧俊宇、蔣靖雯；趙家賢是東區太古城西選區候選人，該區候選人還有丁煌）

作者是傳媒工作者

[曾志豪]