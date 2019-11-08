趙明明：誰在點燃香港的恐怖主義？

恐怖主義較常出現於（1）崇尚集體主義、經濟下滑、社會激烈變革或政府漠視民意的國家或地區——如香港；以及（2）無法排解不滿、歸屬感低，或擁有超卓教育水平／技能的個體。

鼓勵大家為所屬群體（尤其是家庭）犧牲個人利益的文化（集體主義），如阿富汗、斯里蘭卡、也門等國家，孕育出大量自殺式炸彈襲擊者；而鼓勵個人主義的國家如澳洲、加拿大及挪威，則未見此現象。

認為自己的工作機會遜於父母輩的人，普遍較悲觀、不忿，而且擁抱極端的變革，就像埃及、索馬里和敘利亞的恐怖分子。相反，認為自己工作機會較佳的人，如哥斯達黎加、南韓和烏拉圭的人民，比較樂觀積極，絕少投身恐怖組織。

社會劇烈變革對滿意現狀的人帶來威脅，他們或會採取極端的手段，希望維持現狀。印尼、尼日利亞和沙特阿拉伯等地新冒起的非宗教團體，就驅使當地的宗教狂熱者化身阿爾蓋達或ISIS等恐怖分子。香港政府推出「送中」條例，不禁令人想起2015年5名香港書商及員工被綁架到內地的事件，引起普羅大眾對內地政治檢控及法律保障不足的恐懼。

陷不義者未獲助 逼其不顧代價尋公義

面對經濟下滑、社會激烈變革或其他各種不滿情緒，失職的政府不回應訴求。香港人期望特首林鄭月娥於10月16日發表的《施政報告》能修正多項過失：警暴（槍擊小孩、被指對拘留人士作出性和肉體的傷害）、標籤示威者為「暴徒」，以及政府缺乏代表性——以上種種均顯示出香港人害怕自己的家會變成一個普通的中國城市。但這些重要的議題，林鄭一概沒有回應。

當家庭、社區或政府沒有幫助那些陷於不義的人，就會迫使他們不顧代價去尋求公義。面對危險時，為公義付出時間、努力和金錢會讓人萌生英雄感，而香港人則透過以下方式顯示抗爭決心：（1）持續5個月每周舉辦遊行；（2）投放無數時間於連登討論區及其他社交媒體，擬定策略、商量、計劃、執行並評估示威活動；（3）眾籌數千萬於多國報章刊登香港示威的廣告，並集資數百萬予「反濫權大控訴」，支持警暴受害者控告警方。

中國應增加自己對香港的吸引力

對家庭有歸屬感的人，因有顧慮，會避免傷害家人。恐怖分子因為缺乏歸屬感，會毫不遲疑地摧毁自己的社會。大部分香港人都感到自己屬於這個社會：根據2019年「市民的身份認同感」調查，53%人士視自己為香港人；36%認為自己是香港人，同時是中國人；11%視自己為中國人。既然89%的人士都有香港人的身分認同，他們對其他香港人施以恐怖襲擊的機會不大。

中國以脅迫的方法，嘗試以中國人的身分取代香港人，不太可能成功。相反，既然已經有36%的人認為自己同時是香港人和中國人，中國應該增加自己對香港的吸引力，促進香港—中國這種雙重身分認同。

大眾一般認為恐怖分子生活潦倒、沒有接受教育、缺乏技能及精神失常，但Alan Krueger和Jitka Maleckova於「Education, Poverty and Terrorism」一文中指出，恐怖分子普遍較富有，接受的教育和技能訓練亦比其他人多。稱職的恐怖分子需要高智商，才可投入目標並為之犧牲，同時需要資源及技能去實行死亡襲擊。值得留意，9月2日香港各大學有3萬名學生參與示威；他們結合眾人智慧，策略非常多元化，包括（1）以雨傘／護盾組成龜陣作戰；（2）運用化學知識，例如以水中和催淚煙；（3）動員海外人士參與9月下旬至10月上旬於67個海外城市舉行的示威活動；及（4）政治游說美國眾議院於10月15日通過《香港人權與民主法案》。

改正錯誤 緩和變革 疏導不滿

不糾正錯誤，只會加劇恐怖主義；糾正錯誤則能減弱恐怖主義。首先，我們要聆聽，並顯示我們明白自己的錯誤。盡可能改正，配合創意更佳。如果政府回應民意，就會推行刺激經濟的措施，幫市民保住飯碗或尋找新的工作機會，故此，林鄭於施政報告宣布增加福利及醫療保健的開支。

懂得回應市民的政府亦會緩和社會變革，就像曼德拉總統於後種族隔離時代，為了減輕南非白人的憂慮，強調平等權利的同時，加強白人的歸屬感，特別是鞏固他們的產權，並招攬白人加入政府，視他們為一分子。因此，南非白人沒有變成恐怖分子。

疏導特定的不滿情緒並避免累積新的不滿，亦能為恐怖主義降溫。厄瓜多爾政府於2019年10月1日提出緊縮開支以減少國債，引發大規模示威，兩周內7人死亡。應對此情况，總統莫雷諾不僅於10月14日撤回政策，並承諾與示威者就提升財政收入及削減其他開支等議題，進行談判。

中國及香港的政府官員、警察、示威者及雙方陣營的支持者，均有一個選擇。繼續不當對待更多人，製造更多敵人：暴力襲擊示威者或警察；以「曱甴」或「狗」非人化對手；以非法集結或《禁蒙面法》等罪名拘捕並檢控守法的市民等等。又或者雙方可以停下來、聆聽、理解，並另闢蹊徑，糾正錯誤。

香港，你在點燃恐怖主義嗎？

（作者按：原文為英文，由香港教育大學評估研究中心助理主任林思明翻譯成中文）

作者是香港教育大學講座教授（數據分析及多元教育）

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[趙明明]