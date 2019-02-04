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2019年11月8日星期五
馬傑偉
筆陣
筆陣：民憤覆舟，民氣載舟，政權一念——試論Spirit Capital ／文：馬傑偉
聞風筆動：年宵取消乾貨攤 政黨無奈要變陣 ／文：李先知
趙明明：誰在點燃香港的恐怖主義？
賀子森：從科研為香港找出路：化學熱力學定律——用正能量去克服混亂
李峻嶸：別再錯誤應對危機：就算民生是深層次矛盾 政改也必要
曾志豪：誰用暴力取消區議會選舉？
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筆陣：民憤覆舟，民氣載舟，政權一念——試論Spirit Capital ／文：馬傑偉
【明報文章】警暴屈辱市民，衝突深入民居，民憤如洪水，政權不處理民憤源頭，反在街頭巷尾製造更大民憤。調查警／民暴力，重啟政改，踏出承諾的第一步，政權一念，覆舟的民憤，能化作載舟的民氣。
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筆陣：民憤覆舟，民氣載舟，政權一念——試論Spirit Capital ／文：馬傑偉
聞風筆動：年宵取消乾貨攤 政黨無奈要變陣 ／文：李先知
趙明明：誰在點燃香港的恐怖主義？
賀子森：從科研為香港找出路：化學熱力學定律——用正能量去克服混亂
李峻嶸：別再錯誤應對危機：就算民生是深層次矛盾 政改也必要
曾志豪：誰用暴力取消區議會選舉？
聞風筆動：年宵取消乾貨攤 政黨無奈要變陣 ／文：李先知
趙明明：誰在點燃香港的恐怖主義？
賀子森：從科研為香港找出路：化學熱力學定律——用正能量去克服混亂
李峻嶸：別再錯誤應對危機：就算民生是深層次矛盾 政改也必要
曾志豪：誰用暴力取消區議會選舉？
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