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筆陣：民憤覆舟，民氣載舟，政權一念——試論Spirit Capital ／文：馬傑偉

【明報文章】警暴屈辱市民，衝突深入民居，民憤如洪水，政權不處理民憤源頭，反在街頭巷尾製造更大民憤。調查警／民暴力，重啟政改，踏出承諾的第一步，政權一念，覆舟的民憤，能化作載舟的民氣。

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