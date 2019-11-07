宋小莊：對美國《香港人權與民主法案》的質疑

有人杞人憂天，擔心這是達摩克利斯劍（Sword of Damocles）。其實，香港單獨關稅區只是反映自由港的地位，為《關稅與貿易總協定》（GATT，「世界貿易組織」(WTO)的前身）成員所承認，是互惠的，不是美國施捨的。到去年，港美貿易還給美國帶來330多億美元的順差，特朗普總統很滿意。如果香港單獨關稅區的地位不被承認，就不讓買美國貨，或要徵稅才能賣，香港可以不買或少買美國貨，美國就沒有那麼多盈餘，損失的是美國。香港如有需要，可從其他國家買，也是買得到的。5年前起，美國國會就有議員提出該法案，3次都無疾而終，就是有識之士認為「此計不大妙」。這次聽信了黃之鋒等的「聽證」，才第四次提出，是對「反送中」暴亂的獎賞。到懸掛的達摩克利斯劍掉下來，美國可能才發現劍下寶座坐的是美國人自己。

美國人權和民主狀况不比香港好

既然這「不怎麼的」，為何中國外交部要反對呢？這是中間過程的霸道引起的。在二戰時期，美國總統對英國首相邱吉爾說過，殖民統治不義，還是把香港交還中國，成為自由港為好。但英國拒絕了，美國也就不了了之。後來幾十年，對英國管治的香港也不說二話。在香港回歸後的今天，美國卻要把香港當作美國自己的州來監督，以國內立法方式，管起香港的23條立法、逃犯條例的修訂、香港雙普選、自治權、人權等等政治性事務來。如果美國不滿意，美國還可以禁止有關的中國內地和香港官員入境，凍結他們在美國的銀行、在美國金融機構的戶口，或美國機構可以管轄下的財產，欺人太甚。香港是直轄於中國的一個特別行政區，這簡直是在中國頭上「拉屎拉尿」了。

美國對香港從未有管轄權，卻要管轄，還要懲罰中國和香港的官員，理據何在？徒遭人怨。中國是按「一國兩制」對香港進行治理的，治理好壞，是中國及其香港的責任。最可笑者，美國自己的人權和民主狀况，不比香港好。世界上有兩個知名研究個人自由指數的機構：加拿大費沙研究所（Fraser Institute）和美國卡圖研究所（Cato Institute）採用79個因素（如法治、安全、言論自由等）來衡量比較，2018年香港排名第3，美國排名第17。美國做得不好，還要指手劃腳，頤指氣使排名好的，必然走向反面，注定失敗。

內政不容干涉 國際法允許受害國反報

世界各國處理所屬各地方事務，屬於世界各國內政，一國內政是不容干涉的，一國的單獨關稅區，也是如此，這是《聯合國憲章》和國際法的原則，是要尊重的，不應當干預。現美國不但不尊重，還要懲罰有關官員，國際法是允許受害國對施害國進行反報的，反報是國際法允許的報復措施。美國《全球馬格尼茨基人權問責法》就是一例，只會給美國自己添亂。美國國內也有海量的人權和民主問題，美國應優先解決自己的問題，世界各國也應當優先解決各國自己的問題，世界才能進步。美國率先指摘別國，別國就會指摘美國，互相指摘，忙於指摘，結果都搞不好。美國數十年來搞所謂「人權外交」，似乎愈搞愈糟糕，世界的人權也在退步，民主還在退潮。中國搞的人權，似乎優於美國。好比扶貧，也是人權問題，是人權中的生存權。中國優先處理本國的貧窮問題，經過若干年精準努力，到2020年就可以基本消滅絕對貧窮，這是很好的榜樣、很值得參考的模式，得到聯合國的高度讚賞。

香港高度自治權比美國州權高得多

香港是中國的特別行政區，其高度自治權有多高，可與美國各州的固有權力橫向比較，不難發現，美國50個州竟無一州超過香港。香港有終審權，美國沒有一個州有；香港有貨幣發行權和匯率決定權，美國沒有一個州有；香港有海關權，美國沒有一個州有；香港有郵政權，美國沒有一個州有，無疑香港高度自治權遠比美國州的固有權力多得多，高得多。與英國管治下進行橫向、縱向比較，香港回歸後的高度自治權也遠高於英國管治下，世所公認，不再贅言。美國自己縱向比較也可以，美國各州權力與立國之初相比，有所減少，減少的權力都給聯邦拿走了，美國史可證之。美國200多年立國史，就是聯邦擴權史。對此，美國聯邦政府（總統和國會）沒有自己打耳光，自己懲罰自己，但卻要勞師動眾，要衡量香港的自治權有無減少、是誰幹的，然後加以懲罰。美國沒有自省能力、反省精神，可見一斑。

中國內地和香港，有不少人曾在美國讀書、工作、研究，與美國有交往。他們可為中國內地和香港服務。中國傳統提倡的為官之道，就是習近平所說的「為官避事平生恥」，此句出自清朝曾國藩《治心經》「以苟活為羞，以避事為恥」。考慮到中美和港美關係，「美國經歷」本來是官員聘用的資產，但《香港人權與民主法案》反而使「美國經歷」成為壞事。由於擔心被懲罰，「美國經歷」可能成「為官避事」的緣由，做一天和尚撞一天鐘，反而成為任職、任事的不利條件。沒有「美國經歷」者，與美國聯繫少，反正不必擔心被懲罰，美國也無從懲罰，符合風險管理的任用條件。美國試圖把「港人治港」變成「美人治港」，不但不能成事，恐將適得其反。

歸根到柢，美國為了獎賞搞亂香港的「反送中」暴亂、抑制中國崛起的《香港人權與民主法案》是中國教育人民的反面教材，世界各國也可以作為教育本國人民的反面教材。諸公以為如何？

作者是深圳大學港澳基本法研究中心教授、全國港澳研究會理事

[宋小莊]