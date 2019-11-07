陳帆川：陳百祥反映了「藍絲」什麼特質？

他論述時的兩項特點，常見於「藍絲」身上。第一，他常說「我也不知道對不對」，擺出一種謙卑的姿態，實則是以退為進，在對方質疑他理據的時候，他就可以退後一步，拋出「我也不是專家」，從而脫身。

「藍絲」的平靜出於對香港「無知」

第二，除了個別舞刀弄劍開車撞人的「藍絲」，其餘三姑六婆大叔大嬸，一般比較不慍不火，反而「黃絲」容易愈說愈激動，從而令人覺得前者較冷靜而理性。不過，「藍絲」的平靜其實是出於他們對香港的「無知」。

對他們來說，立法會分組點票、「官商鄉勾結」、跨境執法等香港問題，統統不如上班交通、買餸時間和假日吃喝等個人問題。這種「無知」，導致他們相信示威者是受人擺佈無事找事，令他們對示威者的任何犧牲和遭遇「無感」，從而產生出跟「黃絲」截然不同的情緒落差。

至於陳百祥質問杜汶澤、也是「藍絲」質問「黃絲」時最有力的論點，就是黑衣人的暴力問題。這一點，杜汶澤也難以在大眾傳媒鏡頭前解答，因為暴力實在負面，暴力是西方民主國家和聯合國都齊聲譴責的惡行。

不過「反送中」就是香港人結合暴力抗爭與和平示威產生出來的一場民主運動，缺少其中一方，都會變成是2014年的雨傘運動或者是2016年的旺角騷亂。今場運動，「和理非」和「勇武派」互不割席，將運動推上國際層面，成功迫使政府撤回修例，這是前所未見的社運成果。

如果要針對「勇武派」來說，他們毫無疑問一直使用武力，並發展至後來的暴力，暴力又主要包括汽油彈、襲警、「裝修」和「私了」，但這些行為全部不是在運動第一天便有預謀地出現，而是在他們經歷了警察、黑幫和「藍絲」的槍擊、刀砍和車撞，無數和平示威者遭重創浴血之後，才逐步發展出來。暴力不能美化，但政權的迫害也不能無視，這是「藍絲」刻意充耳不聞的前因後果。

節目尾聲，陳百祥總結時重申反暴力，並指當天的和平討論才彰顯民主價值，杜汶澤的回話卻曉有深意：「我怕坐監，所以不會動手。」怒火街頭的香港年輕人以身試法，想必也怕牢獄之災，也怕前程盡毁，也怕終身殘廢。只不過在他們身上，可能有一些「藍絲」所沒有的特質。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]