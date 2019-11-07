梁美芬：支援無辜受害人要快

英國支援市民商戶經驗 值得借鏡

在英國騷亂期間，商店遭到的破壞比香港情况更加嚴重。時任首相卡梅倫在騷亂結束當日（8月11日）就宣布推出支援計劃，1000萬鎊「Recovery Scheme」協助各市議會應付修復社區的即時開支，2000萬鎊「High Street Support Scheme」支援受騷亂影響面臨倒閉的企業。各市議會可按區情靈活運用撥款，曼徹斯特市協助中小企在聖誕節、除夕之前做宣傳刺激市道，伊靈區則向每個受影響小商戶資助最多1200鎊維修店舖。較為特別是伯明翰市議會資助商戶即時提升保安措施。反觀香港，小商戶沒有得到過任何來自政府的保安支援，他們安裝圍板保護店舖，更被地政總署命令清拆，直到傳媒公開事件，部門才說會暫緩執行，這個政府有沒有體恤民情，由此可見一斑。

英國的善後工作當然不是完美無瑕，例如英國有《1886年暴動（損失）法》，保險公司可向政府追討部分理賠金額，沒有投保的個人或商戶也可直接索償。但騷亂、社區與受害者委員會指出，到了2012年3月，2538宗索償申請中，只處理了396宗個人申請，事隔約8個月都有商戶沒收到賠償，而且法例不賠償汽車受破壞的損失，明顯已過時。不過英政府虛心納諫，根據委員會建議修例，更新成《2016年暴動補償法》。

現在很多中小微企受經濟和騷亂雙重打擊，奄奄一息，急需一場「及時雨」，特區政府要有「見賢思齊，見不賢而內自省」的態度，參考其他地方治亂的經驗，盡快為本地企業提供真正及時、到位和實際的支援。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]