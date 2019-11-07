陳智傑：香港正陷入「零和社會」的困局

「零和社會」源自學者瑟羅（Lester Thurow）分析美國社會自第二次世界大戰後數十年間漸漸出現的發展困局。當社會問題愈來愈無法透過提升生產力及財富再分配得以調解時，人們便開始訴諸「損失分攤」——以他人的損失改善自己的生活條件。所謂的「零和」概念，其實跟如今大行其道的「攬炒」論述有些許異曲同工：一、社會很難在沒有人受損或犧牲下「重回正軌」；二、若要取得自己「應得」的資源或權力，則只有從他人手上奪回；三、社會沒有人願意做「輸家」，故此面對「敵對」勢力時往往會「去到盡」。

在「零和社會」下，社會制度難以排解矛盾和糾紛，人們亦漸漸失去對社會制度的信任和耐性，大家不再相信社會能夠「做大個餅」，透過增加生產力和資源去解決問題。在此情景中，人們亦往往覺得政治權力和社會資源集中於某階層或某族群，於是不相信社會能夠公平地分配財富和機會，並衍生改變社會遊戲規則、「重新洗牌」的政治訴求。

藍黃不再只是政見

香港經歷了5個多月的社會運動，藍黃陣營已成為市民日常生活中密不可分的一環。如今，不少人在逛街、食飯和消費時都留意「黃店」和「藍店」。有名氣的「黃店」不時被市民「大力懲罰」、人龍延綿不斷；相反一旦被認定是「藍店」，則可謂「水洗都唔清」：輕則遭杯葛，重則「被裝修」（毁壞）。至於因藍黃之辨而「家變」甚至「家破」的故事，則更無日無之。政治矛盾，社會皆有之；惟政治立場成為人們生活中最重要、或是最敏感的話題，並且成為生活、社交、做生意，以至能否成為朋友和住在同一屋簷下的先決條件，則連於2014年佔領運動期間也未至如此。當政治矛盾成為生活日常，則恐怕連公平的選舉制度和政黨輪替也未必能解除人們心中因政治立場而出現的芥蒂——况且在香港，選舉制度和政黨政治正是憲制中目前難以解開的死結。

除了空前的政治矛盾外，藍黃之爭亦使香港的公共機構難以再保持政治中立的制度傳統。學術前輩李立峯教授於今年9月26日在同版撰文，詳述自今年5月尾至9月初，香港市民給予特區政府、中央政府以及香港警察的信任度「0分」的受訪者百分比，是如何拾級而上（港府：由21.5%到41.7%；中央：由25.1%到40.1%；警察：由6.5%到48.3%）。然而在香港社會對港府、中央和香港警隊的信任度崩塌之際，3項數據卻同時顯示社會仍有一群支持他們的「鐵粉」：給予對港府、中央和警察信任度滿分（10分）的百分比，同期內亦有輕微上升或維持不變（港府：由6.1%到7%；中央：由6.8%到9.2%；警察：由10.3%到10.2%）。

在港府領導層、警隊和中央政府面對香港社會群情激憤之際，這些整體百分比雖小的「鐵粉」往往起着「圍爐取暖」的重要作用。不過，「圍爐取暖」的副作用則是讓港府和紀律部隊多年來堅守的政治中立原則再難以取信於公眾。如今社會輿論常常投訴警方執法時「重藍輕黃」，針對年輕人，便跟大眾愈來愈覺得警方以至是港府不再堅守政治中立原則息息相關。在這社會印象下，香港的政治制度、公共行政程序以至是執法行動，亦難以繼續成為排解社會糾紛和衝突的有效機制。隨之而來的，便是如今民間社會的自發動員和直接行動（例如林林總總的「黃店認證計劃」、建立「黃色經濟圈」、針對中資或「親中」資本的行動，以至是「私了」）。

攬炒的理性與恐慌

在這幾個月的社會運動中，「攬炒」一詞變得家傳戶曉。友人鄧鍵一曾在今年9月8日《明報》「星期日生活」的「周日話題」欄目撰文，以同年8月31日中環集會的民調數據解釋為何意味玉石俱焚、同歸於盡的「攬炒」論述，其實是一場理性博弈：一、示威者不認為北京和港府會以極端手法處理香港示威；二、若出現國際制裁或出動軍隊等極端情况，北京亦會損失嚴重。最近，內地清華大學經濟管理學院教授魏杰在一個論壇上表示，動搖香港作為金融中心的地位，會影響內地的外匯供給。這分析間接加強了「攬炒」論述的理性基礎。

不過，「攬炒」論述始終帶有強烈的感情。當人們高呼「攬炒」時，相信亦不會是純粹理性計算的結果。「攬炒」論述其實跟「零和社會」理論中，人們不再相信社會能夠透過「做大個餅」解決資源分配問題，覺得社會權力及資源操控於特定階層手中，因而要求「重新洗牌」的想法不謀而合。自回歸以來，內地於香港的政治及經濟影響力與日俱增，內地資本及各種內地相關業務亦漸漸成為香港的社會命脈。中港融合的趨勢，加上自2014年佔領運動以來的政治無力感——選舉參選人被褫奪候選資格、選舉當選人被褫奪議員資格、港府在全港輿論一片反對聲中仍堅持要修訂《逃犯條例》等，都使香港有相當部分的民眾覺得香港居民愈來愈無法掌握自己城市的命運。「攬炒」論述，除了玉石俱焚外，亦有「大破」才有「大立」的希望：要打破既有的社會秩序和遊戲規則，才有機會重新建立香港社會。

故此「攬炒」論述雖具理性計算的一面，但其對民眾的感召力終歸源自「大破大立」、「放手一搏」的壯烈情懷。然而，「大破」意味幾乎要把「舊世界」連根拔起。對於向來相信社會制度、習慣法例規程的香港大眾，「攬炒」論述始終會帶來一些恐慌情緒，讓部分人覺得習慣了的社會運作和生活規律無法繼續下去，打擾了其風險計算。例如，港鐵服務和公共交通如今變得充滿變數，相信已打亂了不少人的生活作息和時間規劃。

不少制度機制面臨前所未有挑戰

「零和社會」是不少社會於發展過程中所碰上的難關，情况就如一局玩了數十年的「大富翁」遊戲。人們除非是「大富翁」遊戲中的「地主」（持有土地等生產力）或「銀行」（持有非常雄厚的資金，並身為遊戲規則的執行人），否則新「玩家」只能不斷「交貴租」，因為所有的地段早就落入「大戶」袋中。

在「零和社會」的格局中，一人之得必然是他人之失，社會難以「做大個餅」去「共贏」，而人人也不願當輸家，社會制度亦漸漸難以排解衝突。這一場讓世人驚訝的社會運動，卻使「零和社會」的困局加速發酵，讓不少社會制度和公共行政機制面臨前所未有的挑戰。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]