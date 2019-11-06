黃任匡：左右支絀的施政報告醫療部分

雖然說「政治問題政治解決」，但誠然，在民怨沸騰的今天，如果有若干民生問題得到妥當改善，無疑有助政府重建威信，挽救管治危機。但從今年的施政報告中可見，本來就無意為港人謀福祉的林鄭月娥，在面對民生議題的時候居然和處理政治問題同樣無能，更顯得特區政府一文不值。

今天我們來看看施政報告當中的醫療部分，是如何左右支絀。

一、醫療人手

施政報告中，政府計劃探討為未持有專科資格、只是「剛註冊」或「具有數年工作經驗」海外醫生提供專科培訓，以增加他們來港服務的誘因。

如欲改善醫療人手，本應着重（重建對醫生、病人皆安全的醫院環境）挽留人手、減少醫生流失。但報告反而設法輸入外勞，為他們提供培訓；相反對於本地人才，則只流於對「退休重聘」等已有措施的小修小改，遠景、方針欠奉，更鼓吹香港醫生北望神州，離開香港到大灣區發展。

如此本末倒置，除了有「換血」之嫌，更令人聯想民建聯和民主黨將於立法會提出「免試輸入海外醫生」。其中民建聯更揚言在本年底，即會提出私人草案。政府是否已經決定逆民意而行，為「免試輸入」開綠燈，大開中門，讓海外醫生中不合水平者來港？

二、智慧醫院

報告提到，醫管局會「推行智慧醫院措施，包括研究以流動及物聯網技術為實時數據基礎的智慧病房」。

但醫管局近月多次傳出病人資料外泄事件，令不少市民失去信任。如今再推行智慧病房、實時數據、大數據分析平台，難免令人質疑醫管局將如何蒐集、使用、轉送、分發病人資料。

三、預防醫學

發展預防醫學和基層醫療本為美事，但是口號式的推廣無甚意義。葵青區的康健中心只於早前啟用，成效亦未可知。如今即加速推展全港18區，過分倉卒，亦可能拉薄本來已經崩潰的公營醫療體系資源。

其實10多年來，政府多次強調要發展基層醫療，但一直流於「蛇齋餅糉式」單次發放的特定項目資助或長者醫療券，尤其後者的使用情况（如配眼鏡、買藥材等）更為人詬病。地區康健中心剛開始啟用，而民間及服務對象對其實際運作及可用服務仍處於摸索階段、效用成疑之際，特首大放厥詞，將於短期內開立更多同類設施。以政府於基層及預防醫療工作的往績，人手安排及行政管理混亂可以預見。

早前大陸官方頒布「《粵港澳大灣區發展規劃綱要》——塑造健康灣區」與《國家衛生健康委辦公廳關於開展罕見病病例診療信息登記工作的通知》。話音未落，特首施政報告就重點推展「康健中心」和「疾病資料庫」等空洞倉卒的提案，不免惹人疑慮：究竟特首的醫療政策是為港人而設，還是為大灣區醫療發展的主旋律起舞？

四、人口政策

政府承諾「每三年為一周期，按照人口增長和人口結構的變動，逐步遞增給醫院管理局的經常撥款」。但具體增幅如何，則未有交代。

况且，在每日內地150單程證者湧港，無審批權、無知情權之下，港府只有跟隨人口結構變化而作出反應，被動而且滯後。制訂醫療政策，改善公院持續爆滿，必須具前瞻性規劃。只是「按照人口變動」而做出反應，資源和人手根本無從規劃，醫療問題只有愈趨嚴重。

宜先回應五大訴求 否則改革淪空中樓閣

林鄭月娥既為香港之首長，以香港為本位施政和思考，本來就只是盡其本分而已。但觀乎其施政報告，林鄭處處「賣港媚共」而無為民之心、側重眼前而欠長遠規劃，如此不濟的施政能力，只會令政府更失民心。「放下政見，專注民生」，談何容易？

話說回來，每項重大的醫療政策必須醫療業界和全體港人配合，方成其事。惟今危急之秋，港府政治能量薄弱，施政舉步維艱。因此，林鄭宜先回應港人五大訴求，重建互信，否則所謂醫療改革只會淪為「董建華中藥港」式的空中樓閣而已。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]