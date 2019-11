良心本質上是主觀感覺

良知這概念其實是很難定義的。一般來說是指一種內在的道德意識。我們相信人心裏有一套比法律更根本的道德觀,能規管或驅使我們的行為。做錯了事良心會責備,做對了我們會感到舒暢和驕傲。所以說,良心跟道德有關,但本質上是主觀的感覺。不過,不是所有情緒反應都來自良知。人心是複雜的,當我們遇到一件事,情緒被勾起,那可能是自我「想要擺平」的反應,也可以是來自不相關的創傷、焦慮、憤怒等等。心理學告訴我們,人因為要保持心理平衡,遏抑了的情緒會透過轉移(displacement)或投射(projection)等機制找出口。所以,成熟的人會自省,謹慎檢視自己的情緒和意念,不隨便以良知來解釋自己的行為。

弗洛伊德的「超我」(superego)在概念上跟良知相似,都是指心裏面那規範自我的意識。他認為良知是在教養和文化環境下形成的。我們對自己是嚴厲還是寬鬆,是否定還是接納,都與成長有關。除此之外,同理心,即是對別人感受的體會和認知,也會影響我們的良心。同理心是先天加上後天培養而成的。有些人先天同理心較弱,思考比較抽離和客觀;有些人同理心強,感情豐富,看到別人受苦會感同身受,甚至有罪疚感。與此相關的是多角度思考。不同角度看同一件事會有不同判斷,例如,一間公司的老闆裁員,從員工的角度可說沒良心,從整個公司的角度來看卻可能是良心行為。

討論社會議題應用道理

如此看來,良知的意義是個人的,為要引導其行事為人。即使生活在同一城市,每個人的成長、經歷、性格、思考方式和世界觀也可以不同,對某件事的良心反應也自然有分別。例如,有人本於良知吃素,卻不代表吃肉的人是在違背他們的良知。有人對墮胎有強烈反感,有人卻站在當事人那一邊去支持。我們不能以自己的良知去責備他人,因他所作的也對得住自己良心,不然,他的良心自然會責備他。良知和其他主觀感受一樣,是不能被客觀證明,也不留討論空間的。所以,我們在討論社會議題時應該用道理,而不是隨便訴諸良心。凡事以良知來辯解是危險的,它表面上給人理直氣壯的感覺,卻可能只是「想做就做」的藉口。正如西方有一句諺語:「The road to hell is paved with good intentions」,歷史告訴我們,人是可以憑良心做壞事的。

總括來說,我們做事固然要對得住自己良心,不過要先經過自省,也要尊重他人跟隨自己良知的自由。良心是用來責備自己,而不是他人的。在公共議題上,法治和理性討論仍然是最適合的。

作者是精神科醫生

[識鐵]