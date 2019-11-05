良心本質上是主觀感覺

良知這概念其實是很難定義的。一般來說是指一種內在的道德意識。我們相信人心裏有一套比法律更根本的道德觀，能規管或驅使我們的行為。做錯了事良心會責備，做對了我們會感到舒暢和驕傲。所以說，良心跟道德有關，但本質上是主觀的感覺。不過，不是所有情緒反應都來自良知。人心是複雜的，當我們遇到一件事，情緒被勾起，那可能是自我「想要擺平」的反應，也可以是來自不相關的創傷、焦慮、憤怒等等。心理學告訴我們，人因為要保持心理平衡，遏抑了的情緒會透過轉移（displacement）或投射（projection）等機制找出口。所以，成熟的人會自省，謹慎檢視自己的情緒和意念，不隨便以良知來解釋自己的行為。

弗洛伊德的「超我」（superego）在概念上跟良知相似，都是指心裏面那規範自我的意識。他認為良知是在教養和文化環境下形成的。我們對自己是嚴厲還是寬鬆，是否定還是接納，都與成長有關。除此之外，同理心，即是對別人感受的體會和認知，也會影響我們的良心。同理心是先天加上後天培養而成的。有些人先天同理心較弱，思考比較抽離和客觀；有些人同理心強，感情豐富，看到別人受苦會感同身受，甚至有罪疚感。與此相關的是多角度思考。不同角度看同一件事會有不同判斷，例如，一間公司的老闆裁員，從員工的角度可說沒良心，從整個公司的角度來看卻可能是良心行為。

討論社會議題應用道理

如此看來，良知的意義是個人的，為要引導其行事為人。即使生活在同一城市，每個人的成長、經歷、性格、思考方式和世界觀也可以不同，對某件事的良心反應也自然有分別。例如，有人本於良知吃素，卻不代表吃肉的人是在違背他們的良知。有人對墮胎有強烈反感，有人卻站在當事人那一邊去支持。我們不能以自己的良知去責備他人，因他所作的也對得住自己良心，不然，他的良心自然會責備他。良知和其他主觀感受一樣，是不能被客觀證明，也不留討論空間的。所以，我們在討論社會議題時應該用道理，而不是隨便訴諸良心。凡事以良知來辯解是危險的，它表面上給人理直氣壯的感覺，卻可能只是「想做就做」的藉口。正如西方有一句諺語：「The road to hell is paved with good intentions」，歷史告訴我們，人是可以憑良心做壞事的。

總括來說，我們做事固然要對得住自己良心，不過要先經過自省，也要尊重他人跟隨自己良知的自由。良心是用來責備自己，而不是他人的。在公共議題上，法治和理性討論仍然是最適合的。

作者是精神科醫生

[識鐵]