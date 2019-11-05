歐陽五：香港治理現代化的3把鑰匙

香港治理必須納入國家治理

筆者認為，港人可從3個方面來理解四中公報之於香港的深意。

其一，堅持「一國兩制」制度體系。在當前的香港局勢下，四中公報無疑彰顯了中央對「一國兩制」的堅定信心，事實上，近幾個月在處理香港局勢中，中央也用實際行動體現了對「一國兩制」制度的尊崇、執行與維護。

與此相應，「一國兩制」制度的剛性也更明確。無論「一國兩制」的具體實踐和發展如何變化，其制度體系的原則精神是一以貫之的。「一國兩制」從一開始便不等於「一國兩治」。當年中國在香港回歸的談判中，堅決扭轉英國「主權換治權」的底線，已清楚奠定了「一國兩制」的基本原則。香港治理必須納入國家治理之內，國家制度體系不容踰越和衝擊。

香港持續數月的風波，至今仍暴力不止，對香港的法治和經濟產生強烈衝擊。日前，新華社香港分社遭暴徒縱火，這不僅是對法治的挑釁，更是妄圖激化兩地矛盾，破壞「一國兩制」。今次全會提出完善「一國兩制」制度體系五大任務要求，其中明確指出，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量，包含了對現實形勢的回應，以及對原則精神的堅守。香港止暴制亂已經刻不容緩。相關制度建設與完善也勢在必行。

其二，推進香港治理的現代化。在改革開放走過40年後，中國的發展亦面臨諸多深層次矛盾與挑戰，一些傳統治理方法已難以適應新的國家治理要求。解決之道無疑是將治理理念和體系向制度化、科學化、現代化方向不斷更新升級，方能為新一輪改革提供長久之動力。

「一國兩制」此番被列入國家制度和治理體系，表明中央視之為國家治理現代化中待完善和發展的治理課題之一。一方面，「一國兩制」在設計之初僅是框架性構想，本就需要在實踐的過程中不斷充實完善，如今治理形勢不斷發展變化，「一國兩制」作為一種創舉，其符合現代化方向的治理方略也理應不斷創新。另一個方面，香港回歸22年以來，對回歸前的具體管制方式延續性較強，也出現了很多不適應新形勢、對接差、效能低、創新困難等情况。在「一國兩制」框架內，增加治理效能應當是香港治理必須面對的現實課題。

其三，增進國家認同。香港恒隆集團董事長陳啟宗此前在談及香港問題時，曾一針見血地指出，香港人過去在英國治下，被培養成世界少見的、完全沒有國家觀念的人。國家觀念的缺失，一方面造成身分困境，無從在本地、國家與世界三者的互動中追尋更寬廣的視域；另一方面無法全面理解政治責任，只一味強調政治訴求。今次四中公報裏的五大任務要求提到，加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的《憲法》和《基本法》教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育等，正是希冀為港人補上缺失的一課。

筆者以為，只有從上述三方面着手，才能更快找到打開香港治理迷局的鑰匙。

香港風波為未來之治提供契機

《韓非子》有云，寄治亂於法術，托是非於賞罰。香港時局，亟待法律制度的執行歸位。不過，中國古人早有亂與治的辯證智慧。筆者相信，香港風波對矛盾問題的充分暴露，亦為未來之治提供了契機，「一國兩制」的內涵勢必在中國治理的現代化轉型中向前豐富拓展。

作者是時事評論員

[歐陽五]