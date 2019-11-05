李國章：香港必須重視「應用教育」

我很樂見剛發表的《2019年施政報告》提出，改組自資專上教育委員會，以促進自資專上教育界別的規管、支援和協調的角色。此外，報告推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，令自資院校得到財政支援，開辦切合市場需要的副學位或學士學位課程。

大學教育理應多元化

應用教育，相對學術型課程較強調實踐部分，涵蓋面非常廣泛，例如飛機工程、水電工程、護理、廚藝、運動、設計、檢測認證等，乃學術型院校鮮有提供。我主張應用教育，可以緊貼市場，這些畢業生可隨即投身職場，亦可以邊學邊做，學以致用，起薪點尚算可觀；要是努力不懈，有機會發展成專業人士，也可成為企業管理層。

香港以往忽略應用教育，由中小學開始的各類考試、評分，單一地以學業成績將學生分類。青年在中學文憑試一旦分數偏低，未能成功進入學術型大學的話，於是一試定終身，為前途感到徬徨。

香港的資歷認可，只有中學文憑試（DSE）一個資歷。環觀全球，不論是西方國家，如德國、芬蘭、英國，以至亞洲區內的日本、中國內地、南韓等，都兼具學術資歷及應用資歷的評審。科技發達國如德國，對應用資歷的重視有甚於學術資歷。

目前本港提供應用教育的院校收生門檻較低，是DSE畢業生未能進入教資會（UGC）資助大學的另類選擇，淪為次等教育。對此，我不敢苟同，香港教育必須改變。

為什麼大學畢業生人工倒退

香港側重學術教育，青年從不同途徑躋身獲取學術學位。以2017/18學年為例，共有約3.3萬名學生獲取錄就讀學士學位課程，來源包括：考獲UGC大學直接進入首年課程、完成副學位（高級文憑、副學士）升讀UGC大學三年級課程（教資會高年級學士）、獲自資院校取錄學士學位首年課程，以及完成副學位課程升讀自資院校三年級學位等。林林總總，學位充足，令香港適齡學生可入讀大學課程的比例高達約48%！不過，卻出現質素參差。

大學畢業生眾多，但今非昔比。據新世紀論壇2018年發表資料，香港應屆畢業生月薪中位數，由1997年的15,457元跌至2017年的14,395元。大學學位足夠，但畢業生未必找到合適職位，社會上也出現有工無人做的情况，反映了人力資源錯配的問題。

現在是香港作出改變的時候，我認為若要平衡學術教育和應用教育的發展，必須朝着兩大方向進發：政府加大力度資助自資院校推行應用教育，以及在中學課程進一步納入應用教育。

香港應扶助發展應用大學

據團結香港基金研究報告稱，政府對教資會學位及自資院校所投放的資源嚴重不均，偏向一方，自資院校每名學生的單位成本（連同學費）約10萬元，遠遠低於教資會院校學生的28萬。事實上，在缺乏政府支援下，我也觀察到自資院校發展舉步維艱，未能壯大師資，院校地位無法提升。甚至有些院校為了吸引報讀生，開辦了不是本身專長但卻熱門的課程，以招徠新生，但這些畢業生與名校生相比卻缺乏市場競爭力，往往不能覓得好工，有點不切實際。

目前，自資院校如樹仁大學、恒生大學、公開大學等，經多年細心經營，成績有目共睹；又或是由志願團體籌辦的院校如明愛專上學院的設計課程、東華學院的護理課程等，已漸漸發展成其獨特的龍頭課程。

既然自資院校憑藉多年努力，辦學愈見規模，政府何不助其一把，提供大力資助，令這些自資院校能有足夠資源，漸漸發展成應用型大學，以配合社會人才的需要？又或是針對個別學科，以社會需求高低定優先次序，或以買位形式資助，相信由此首先踏出第一步，這來得更為實際。我很高興施政報告有意推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，以減輕學生的學費負擔。

應用教育要取得成功，業界、教育界、政府三方面的協調至為關鍵。政府在2018年成立了一個由政務司長牽頭的人力資源規劃委員會，所涵蓋代表雖屬高層次，但委員會的工作成效卻受質疑。簡單舉例說，醫管局曾表示醫生人手不足，教育局卻可能推說沒有被知會，因而無從規劃，可見委員會在協調各方的工作力度不足，未能制定完善公平的資歷架構，因而未能配合社會需要。事實上，在進入未來的數碼年代，緊貼市場的前瞻性人力規劃，正顯得非常重要。

中學應重視應用教育

應用型人才，絕對有助創新科技的發展。不少已發展國家認識到應用教育的重要，在高中階段已提供應用資歷銜接的大學學位，令其成為主流教育的一部分。這是值得香港學習的。推行應用型資歷的同時，我們也要引入相應的評估制度，而非現時單一的中學文憑試，以純學術評分的機制，造成一試定終生、窒礙青年發展的情况。

我認為香港中學各科目的課程也應該滲透應用教育元素，而不止限於現有的應用學科；中學或可相應地減少一些學術科目，令原本緊張的課程編排不至於再受壓力。我們須令學生對接收應用型知識感到興趣，擴闊年輕人視野，免除死背課本之苦。面對科技數碼年代，知識的追求不應只限於學術科目，年輕人出路料更為嶄新且多元。因此，我認為在中學階段也要引入生涯規劃的指導，改變一般人視應用教育為次等的看法，這將令年輕人可發揮潛能，且擁有一己所長。總的來說，我認為香港須推廣「應用教育」，以應付當前社會需要，以及為未來數碼年代作好人才儲備的工夫。

作者是行政會議成員、香港大學校務委員會主席

[李國章]