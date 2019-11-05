劉進圖：中央錯判形勢 香港再無淨土

全面加強政法管控 加快經濟吸納

沈春耀對四中全會作出的5點闡述，顯然是中央授權發表的對港政策方針權威論述，這5點是以正面行動來表述，反過來理解就是中央眼中香港當前問題癥結，即政府管治團隊不夠愛國，中央對任命主要官員的控制不夠嚴密，保障國家安全的法律不夠齊全、執法力度不夠強烈，香港融入大灣區經濟不夠快速，公務員和青少年的愛國教育不夠成效。既然中央這樣為香港斷症，開出來的對策就自然是制訂更多嚴苛法規，更積極介入香港日常管治與執法行動，這樣做對香港的政治和經濟有重大而長遠的影響。

為什麼說中央錯判香港形勢？以中央媒體常掛在口邊的港人不愛國指摘為例，情况向來如此嗎？汶川大地震時，港人積極救災，北京辦奧運會時，港人全力支持，愛國熱情不是備受肯定嗎？為什麼在2012年後，「港獨」、「自決」等主張會忽然冒起？再以中央媒體不斷抨擊的不守法指摘為例，在今年6月以前，香港還是全世界最和平守法的社會之一，香港人的法治意識是全亞洲最高的，為什麼忽然有數十萬甚至上百萬人同情示威者以武力抗爭？

香港亂局是對中央錯誤決策的反彈

香港今天這亂局，本質上是對中央近年多項錯誤決策的反彈，是出於維護人權自由等香港核心價值的堅持，基本訴求是獨立調查限制警察濫權，以及重啟民主普選改革，而中央如今的回應卻是加強政法管控、加強經濟吸納、加強愛國文宣，焦點完全搞錯，怎可能和緩局勢平息紛爭？這樣一錯再錯，只會挑起更多矛盾、對抗、衝突，香港再無寧日。

剛過去的周末，警員肆無忌憚地闖進多個大型屋苑商場粗暴執法，在街上向逃跑民眾直射催淚彈，把播放社運歌曲的私家車主強行拖下車拘捕，把大批婦女趕上旅遊巴羈留。這樣下去，甲級商廈很快也會淪為戰場，中資機構和「藍絲」店舖全部裝上圍板，香港再無淨土，還能當國際金融商業中心嗎？

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]