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2019年11月4日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：國際社會的經驗教訓：「網禁」可行嗎？長者們，長大吧 ／文：沈旭暉
筆陣：首里城劫難——凝聚沖繩認同的新契機 ／文：林泉忠
聞風筆動：選管會辦模擬投票 加強宣傳叫停暴力 ／文：李先知
黃偉豪：西藏、蒙古騎兵與香港警隊的下場
Alejandra Villanueva Contreras：智利危機：地鐵加價30披索背後，是30年不平等
盧文端：從國家安全層面看香港反修例暴亂
鄭立：改變法律去令人違法 只會製造羅賓漢
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筆陣：首里城劫難——凝聚沖繩認同的新契機 ／文：林泉忠
【明報文章】一把巨火，將世界遺產首里城焚毁殆盡。此一劫難，再度勾起了沖繩社會的歷史悲情，也成為凝聚沖繩自我身分認同的新契機。
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筆陣：國際社會的經驗教訓：「網禁」可行嗎？長者們，長大吧 ／文：沈旭暉
筆陣：首里城劫難——凝聚沖繩認同的新契機 ／文：林泉忠
聞風筆動：選管會辦模擬投票 加強宣傳叫停暴力 ／文：李先知
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鄭立：改變法律去令人違法 只會製造羅賓漢
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聞風筆動：選管會辦模擬投票 加強宣傳叫停暴力 ／文：李先知
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