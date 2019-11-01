曾志豪：由警察管治香港是良好管治嗎？

香港處於一個良好的管治狀態嗎？

暴力示威遊行對管治的秩序是威脅，但不是真正的破壞，因為要處理示威遊行，有既定程序，該批不反對通知書便批出，要出動警力控制場面便控制。

管治就是如此。

真正破壞管治的不是遊行示威，而是警察。

政府有文官系統和武官系統，警察作為武裝力量，應該是政治中立，沒有自己的立場判斷，效忠政府，為人民服務。

否則武裝力量便會變成左右政局甚至干預朝政的危險力量。外國許多軍事叛變，推翻政府，屢見不鮮。

今天局面最大威脅是警察干政

用共產黨紀律：「黨指揮槍。」毛澤東一早就如此定下戒條：「我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨。」

今天香港局面最大威脅，便是警察干政。任何要管治香港的特首人選，不論姓甚名誰，都要考慮一個問題：究竟我管治的香港，除了頭頂有「北京太上皇」，是否還有一支香港警察磨刀霍霍，隨時進擊？

今天的局面，政務司長張建宗說一句批評警察的話，便被區區一個員佐級主席批評，下剋上；堂堂特首定下了一個「深度對話」的政策方向，也可以被一個區區警長在微博狠狠批評，下剋上。

衛生醫療官員要為警察施放催淚煙的「無害」背書，力撐用水洗生果便安全。肉眼可見的染藍海水，環保署居然表示海水沒有受污染。

消防的救援原來要受警察指揮。

所有一切，都違反了正常權力架構系統，以前各部門分工合作，警察的手不可能伸到大學校園，威脅一個校長如何處理校政。

一個特首如果發現自己的城市，衣食住行都要由警察監控指揮，如何制定政策方向，是軟是硬，都會被武官系統干預批評，則誰還願意接手做這種傀儡特首呢？

拿槍的人指揮拿筆的人，北京願意看到這種場面嗎？接任林鄭的人，願意進入這種爛泥沼，實施這樣管治嗎？警察也不能沾沾自喜，中國帝王為何總愛幹「杯酒釋兵權」的遊戲？因為沒有管治者會讓拿槍的人威脅自己的。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]