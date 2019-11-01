洪清田：硬更硬、軟更軟：習近平「留茶垢」的「六得策」

軍管港警 換新班子 設和解對話平台

這個撥亂反正、進入新階段的大致步驟如下：派解放軍控制香港局面、軍管香港警察；換上較孚眾望的新管治班子（由特首起計約二三十人），為香港「留茶垢」；設「大和解對話共議」平台，發表按世界通行標準妥為善後承諾；香港與中央共擬「回歸『一國兩制』初心、『一國兩制』再出發」芻議；重啟40年前中國內地學習「香港這本（難讀的）書」熱潮，中國通過香港轉轍、與現代世界接軌。

就香港問題而言，林鄭月娥不下來，推行施政新猷只能取得兩三成成效，事倍功半也談不上，換人換班子有難度，也不能事半功倍，但應可以取得七八成成效；經一事長一智，往下大灣區融合和「一國兩制、高度自治」的推行也會較合理順遂。

這是在最低層次的實體政治（realpolitics）的一時戰術（tactical）權謀一招，在較高層次，這是在中西和中港偌大文明差距和緊繃關係中，中國按「問題在我=主動在我」的邏輯、主動釋放的「良善意願」（good faith）和策略再定位設置（strategic re-orientation）。

「問題在我=主動在我」 撥亂反正

百多年來，香港、中國和西方多邊互相考驗及檢驗。這次中國有一個機會，通過坦承「問題在我」而「主動在我」上到政經文化意識形態的外太空，獨佔媒體空間和道德高地，讓對手撲空，完勝世界輿論。習近平這招，處理了這次香港的百多年難關，可能得諾貝爾和平獎。諾獎事小，更大作用是中國轉向現代化的正路，和現代世界接軌，讓世界相信中國走出來是「可親醒獅」，緩和中國與西方的關係。

200年來中國的現代化卡在「我是誰、誰跟誰」的情結心魔，反覆折騰、勞苦難成。每當中國虛心務實服膺現代世界標準、走向現代世界、與現代世界接軌，就大致走對方向和路線；每當「自閉自我自神聖獨尊」虛妄情結心魔發作，不是被動任人宰割，就是主動走錯方向和路線，小錯生中錯、中錯生大錯。70年來中共一統專制下，「唯我為主、自以為是、走自己的路」的情結心魔成為驅動力量，一波波單元單向單邊無節制運動導致的錯誤方向路線，尤其嚴重。

鄧小平有切膚之痛，幡然醒悟，糾集改革派從「中國現實」出發，實事求是、以實踐檢驗真理，務實認識形勢，承認落後和差距，「問題在我=主動在我」，撥亂反正，開放改革。從人類的人文趨勢和中西關係大歷史而言，開放改革是開放「自閉自我自神聖獨尊」心魔情結，由集體主義的「唯我唯心、一統專制、自力更生」轉轍到現代世界的「個體自由、多元共存與理性互動」軌轍。

現在問題在於中國會否自己騙自己

40年的改革開放，取得與世界接軌的「個體自由、多元共存與理性互動」人文生態的紅利，創出人類奇蹟。中國一邊崛起、一邊信誓旦旦不霸、不搞帝國主義和殖民主義。面對中國這樣崛起，世界除了被騙，沒有其他辦法。中國走出去，亟需騙全世界，世界也需要被騙。現在問題在於，中國會不會自己騙自己（像韓戰及「五七反右」、三年大躍進大饑荒和十年文革）。

開放改革後西方視中國為「現代化大潮中的同道中人」；如今中國似轉向回頭路。10多年來，中國睥睨天下，愈來愈似把1949至1979年間中國的黨政軍民「自閉自我自神聖」虛妄情結心魔作為，帶到世界各地。為了爭奪話語權，中國開始自欺欺人，把「中國模式」的返祖倒退視為最先進優越超越一切，可以代替（西方主導）現行世界模式。美國帶頭西方正重新審視中國是敵是友。

香港新人類倒逼中國面對現代世界

40年前，「一國兩制、高度自治、五十年不變」算是騙過香港人、英國人、聯合國和全世界。三四十年來，「一國兩制、高度自治」有計劃、有步驟系統化大走樣，走錯路向，2003、2012和2014年到今年連番出軌；如今如果來一次撥亂反正，回歸「一國兩制、高度自治」初心正軌，正好可以再騙一次，騙一個諾貝爾獎。

五六十年代，毛澤東在「往何處去」的十字關口走錯幾十年的路。20年來，中國在大陸和香港又到了這個「往何處去」的十字關口。香港「一國兩制、高度自治」大走樣，成年港人多數「接受現實」，但年輕幾代不接受現實，認真承傳人文價值觀及文化意識形態，無望無能中不放棄。2012反國教科，到如今4個多月的「反送中」逆權抗爭，香港幾代新人類，立意告訴世界別被中國騙，無意間倒逼中國要面對現代世界的現實，不要（再）自己騙自己。

香港人百多年來又一次發揮歷史支點的槓桿原理作用（自覺／不自覺、主觀／客觀、主流／離散），喚醒中國與現代世界的「文明差距」及其正面與反面。

這次香港可以給中國的警示：怎麼香港的年輕幾代，這麼「仇恨」／「深愛」中國／香港。什麼「成因」？如果香港的「成因」（毒素／良藥）也（不同版本／變種）存在於中國，中國會怎樣？14億人中的二三億青年中的0.3%是約100萬人，如果中國的年輕幾代也這樣對中國（黨政軍警社會等），中國可以像現在香港3個月「和平穩定」嗎？中國現行的「自閉自我自神聖獨尊」的全權全管「軟硬舉國體制」可以繼續多久？

香港是中國與現代文明接軌「最高成效出發點」

香港幾代青年從「香港and／or中國現實」出發，實事求是、以實踐檢驗真理和現實，等待中國務實認識形勢，承認不足、承認問題在我、由我做起、撥亂反正，開啟香港新階段。香港反送中逆權運動顯示中國、現代文明隔着香港，香港是中國與現代文明接軌的最短距離、最高成效的出發點。

百多年的香港就像1978年的小崗村大逆不道包產到戶，開啟中國的41年開放改革的一縫門那樣，開啟中國5000年的無垠封閉體，先行示範中國走向現代世界、與現代世界接軌的正確方向路線。每次香港站在歷史正確的一邊，都要頂住中國「唯我為主、自以為是、走自己的路」的排山倒海情結心魔。

習近平這招，諾貝爾和平獎之外，還有六得：香港青年、治港班子、大灣區共融、「一國兩制」、中國內地新階段治理、國際關係與形象。

六得，習無一「失」。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

[洪清田]