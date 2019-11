周永新：對施政報告的期望和失望——You ask for bread, only stone you get.

今年市民對施政報告有什麼期望?過往,施政報告未公布前,總有不少政黨和民間組織提出要求,但今年除民建聯和社區組織協會外,沒有什麼團體召開記者會公布他們的建議。市民對今年的施政報告真的沒有期待?這又未必。市民最盼望的,是特首能趁發表施政報告的機會,向市民交代這4個多月來香港發生的事——為什麼一條法例的修訂,竟然引起這麼大的風波,甚至把香港推向毁滅的深淵?為什麼特首多次重申有責任帶領港人走出困局,但復和的曙光卻離港人愈來愈遠?

特首沒有趁機交代修例風波

市民對施政報告的期望,明顯落空了!在施政報告中,特首對修例風波的取態,完全如以往一樣——譴責示威者的暴力、讚揚警務人員嚴正執法。但對於風波為什麼發展到了今天的地步,特首卻隻字不提,只把「打爛香港」的責任,完全推在激烈示威者的身上。特首這樣做,不但沒有回應市民的期望,只會增加他們的疑惑和不安。

至於社會裏的深層次問題,特首有否在施政報告中提供解決方案?香港地狹人稠,住屋困難如特首形容的,是存在已久的「老、大、難」問題。今年施政報告着墨最多的是土地和房屋供應。平心而論,政府總算顯出一點誠意,例如要運用《收回土地條例》收回私人土地、預留50億元增加1萬個過渡性房屋單位,及透過關愛基金為非公屋、非綜援低收入住戶(N無人士)在下財政年度先後發放兩次「一次過生活津貼」(政府形容這是租金津貼,但發放給N無人士的生活津貼,是因他們未能受惠公屋免租和綜援雙糧等措施,不一定是要協助他們交租)。

特首未能紓解市民住屋困難

特首在土地和房屋供應方面做了這麼多,又是否符合市民的期望?筆者在這欄多次指出,市民期望的是政府能夠解決他們住屋的困難,但特首自上任以來,重點卻放在協助市民置業。一直以來,市民要置業,靠的是私人物業市場的供應,私樓若然供應充足,樓價不會拾級而上,市民置業也不用承擔沉重借貸。私人物業市場之外,政府也有協助市民置業,主要是透過居屋計劃讓經濟有改善的公屋居民成為業主,但政府的用意是鼓勵他們騰出單位,轉給輪候公屋的市民,也讓沒有能力購買私人樓宇的市民有機會置業。居屋計劃的目的,並不是要業主因此致富,更不想他們利用自己的單位在市場上炒賣。

香港與新加坡的房屋政策有別

常有評論說:新加坡有組屋,政府協助國民購買,香港為什麼不可仿效?須知道,香港與新加坡的房屋政策是有分別的:新加坡自1965年立國開始,政府的公共房屋政策就以置業為主導,但香港的公共房屋政策,1953年開始就是要解決市民的住屋困難。這樣,今天香港的公共房屋政策可以改弦易轍嗎?當然可以,但這是重大政策的改變,政府必須審慎行事,也必須明白箇中涉及的風險:

第一,香港的房屋政策一旦以置業為主導,難免忽略輪候入住公屋市民的住屋需要。今年施政報告中,特首也覺得申請出租公屋的輪候時間太長,希望年長和家庭申請者能於3年內獲配單位,但施政報告沒有提及出租公屋加建的數字,輪候時間又怎能縮減?

第二,以置業為主導的房屋政策不會減少社會怨氣。特首和有關官員多次說:香港積累這麼多怨氣,原因是市民在私人市場上買不起貴樓,所以政府新增「綠置居」、「白居易」、「首置盤」等計劃,目的就是要消除渴望置業市民的怨氣。今年施政報告更推出放寬首置九成按揭的安排,進一步讓儲蓄不多而想置業的市民可以一嘗做業主的滋味。

政府這樣就可減少民怨嗎?港人所以熱中置業,因除非符合資格申請公屋,沒有置業的市民要長期忍受加租之苦,香港的租客並不如其他地方一般受到保障。不過,置業以後,市民的怨氣就可消除?其實,市民所以含怨,是他們發現,就算自己有能力置業,往後的日子,還不是一世做「樓奴」——為了一個無法一家人舒適生活的單位,自己卻要一生負上沉重的借貸。九成按揭是福是禍?特首可知拿出一半收入供樓的市民的感受?

第三,政府協助市民置業,真的可以增加他們對香港的歸屬?特首和官員的想法是:香港是我們的家,擁有自住物業的市民應該更愛惜這個家。他們又指,新加坡約八成居民住在有自己業權的組屋,這是新加坡社會穩定的重要元素。不過,擁有自置居所的港人就會更珍惜香港這個家嗎?過往決定移居外國的香港市民,例如在上世紀80年代移民離開的,不是大多擁有自己的物業?又如最近傳聞的移民潮,有此意思的,看來以擁有自己住所的居多。市民是否珍惜香港,與他們是否是業主,看來沒有直接關係。

置業主導不能解決「蝸居」問題

最後,施政報告建議房委會出售餘下4萬多個租置公屋單位,是變相拱手把這些單位交給市場,與新加坡的組屋並不相同。新加坡的組屋有嚴格的轉讓規定,價格不但受到控制,且不可以在市場上隨意買賣。香港出售的公營房屋只有轉讓年期的限制,一旦補回地價(新措施容許不補地價也可出售),單位可以在市場上自由買賣。特首的房屋政策雖讓更多基層市民擁有自己的居所,但他們的住屋狀况未必有改善,特別是租置公屋的業主,住的仍是自己的單位,卻要拿出一筆不少的錢購買。這樣的房屋政策,可以解決香港住屋困難的深層次問題嗎?

對於施政報告,市民期望特首對修例風波有所交代,迎來的卻是特首對示威者的暴力再一次的譴責;市民期望特首解決他們的住屋困難,得到的卻是置業的方便。這樣的施政報告,確實不一樣、不因循、不守舊,簡直是別創一格,就如西諺所云:「求的是麵包、得的是石頭。(You ask for bread, only stone you get.)」

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

周永新