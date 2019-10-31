陳帆川：香港警察還是不是政權磨心？

雨傘運動後，中央和特區政府無意透過任何政制改革，去加強政府認受性，反而大規模增聘警員、添置武器、增加公安部和警務處交流，為接踵而來的官逼民反做好鎮壓準備。是故，今場運動爆發初期，警隊已經準備充足，毫無懸念地將示威者打個落花流水，而且一往無前，毋懼任何指控和後果。

中央「消耗特首」策略非常成功

回歸以來，沒有一位特首，不是在民望殘缺的情况下黯然退場。原因非常簡單，就是中央需要利用特首作為中間人執行政治任務，待香港人將怨氣都發泄在特首身上，再把他一換，又可以洗牌重來，中央免於首當其衝成為港人攻擊對象。時至今天，絕大部分人還是僅針對林鄭來罵，甚至流行一種說法，指她欺上瞞下，誤導中央才招致今天局面。可見，中央的「消耗特首」策略非常成功。

既然特首是用來祭旗的，中央及中央在香港建立的文宣系統，自然不會對其盲撐，而是常常跟特首保持安全距離，營造特首眾叛親離的錯覺，讓輿論集中在其一人身上。最近，有「紅底」和「藍底」網媒及意見領袖，莫名其妙地跟林鄭割席，但這現象在梁振英時代已出現過，不存在什麼風向轉變或良心發現。網民表現得興高采烈，是捉錯用神。

游走中央、特區、藍絲間 警隊能量不容小覷

亂世裏要凝聚民心，就要造神，所以示威者很早便造出了「鄺神」。當權者照辦煮碗，啟動宣傳機器吹捧「光頭警長」等人上神枱，並且將警察塑造成打擊黑衣暴徒的正義之師。這種撐警的氛圍不是一天造就，而是在雨傘運動時成形，並依賴宣傳機器在過去幾年不斷發布真假新聞，對「藍絲」洗腦而洗出來的。所以即使今次警察變本加厲，在運動相對和平之初已將學生打至頭破血流，大批藍絲還是能夠迅速歸位支持警察，跟「黃絲」分庭抗禮。

對中央來說，特首可以隨時換，但香港警察是在不出兵的前提下唯一的維穩力量，必然要力保並且輸送利益。所以，警隊早已不是什麼可憐的政權磨心，警隊游走在中央、特區和藍絲大眾之間，政治能量不容小覷，影響力亦必然比在任特首更加深遠。如何真正制衡警隊權力，是香港民主運動的重要課題。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]