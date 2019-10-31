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筆陣：不懂的 不好去碰／文：張志剛

【明報文章】在梁振英給中文大學校長段崇智的公開信中，一般人可能特別關注他用上幾句如「縮骨」、「甩身」等香港本土俗語，但對段校長最為要害的，應該是梁先生信中的結語：段校長，你有無入錯行？

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