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2019年10月31日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：不懂的 不好去碰／文：張志剛
聞風筆動：區選入評估期 未來3周關鍵 ／文：李先知
王慧麟：走向「中美共治」的格局
蘇鑰機：香港政治群體的取向異同和板塊漂移
何濼生：我對新中國的期望
陳帆川：香港警察還是不是政權磨心？
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筆陣：不懂的 不好去碰／文：張志剛
【明報文章】在梁振英給中文大學校長段崇智的公開信中，一般人可能特別關注他用上幾句如「縮骨」、「甩身」等香港本土俗語，但對段校長最為要害的，應該是梁先生信中的結語：段校長，你有無入錯行？
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筆陣：不懂的 不好去碰／文：張志剛
聞風筆動：區選入評估期 未來3周關鍵 ／文：李先知
王慧麟：走向「中美共治」的格局
蘇鑰機：香港政治群體的取向異同和板塊漂移
何濼生：我對新中國的期望
陳帆川：香港警察還是不是政權磨心？
聞風筆動：區選入評估期 未來3周關鍵 ／文：李先知
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