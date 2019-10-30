羅裔昌：暴力充斥下的區議會選舉有意義嗎？

香港社會目前亦因反修例而愈來愈對立。只想安居樂業好好過生活的普羅市民固然滿腹牢騷、有冤無路訴，但不可否認，社會上亦有很多不同階層的市民支持這股暴力，以致家人決裂、朋友反目。誰是誰非，暫且不去討論，等事件有朝一日平靜下來自有公允定論。否則，以現時勢不兩立的社會氣氛，要理性討論亦是枉然。

就在此刻，區議會選舉還有不到一個月便舉行。而以目前的環境，今年的區議會選舉是否可以公平公正地順利進行，實在沒有人能作擔保。到目前為止，不少區議員辦事處遭人大肆破壞，多名參選人／候選人的義工被起底及在街站被圍堵滋擾等。在剛過去的周末，更有候選人的義工疑因政見不同而被人蓄意開車撞傷。這種所謂民主選舉實在已嚴重變質。

暫停區選可能性極低

最近坊間有不少意見認為，基於安全理由，特區政府應暫停區選。這種擔憂當然有道理，不過筆者卻認為此可能性極低。眾所周知，特區政府的一大特色是「少做少錯，唔做唔錯」。筆者並不覺得政府的一班高官此時候會關心候選人及其義工的安全、選舉是否公平，只要選舉能如期進行，他們便當成對市民有交代。

另一方面，區議會的功能是以市政民生為首要任務。然而早前，一些對破壞基建、阻人上班謀生卻視而不見的默許者竟然報名參選區議會，認真諷刺。這班人當中，更有不少曾經主張「民主自決」，卻含糊地簽了確認書，便輕鬆獲得參選資格，可見特區政府非常擔心會再次引發大規模的示威暴動。若要政府拿出勇氣去暫停整場區選，可謂難過登天。

香港已經回歸祖國22年，特區政府卻從來不願解決本港的深層次問題，只懂照顧商界利益，而罔顧基層市民正生活於水深火熱之中，而且很多政策，如房屋、教育政策等經常反反覆覆，以致造成民怨極深。筆者也非常期望這次區議會選舉可以帶來改變，但以現時的氣氛，恐怕未必可以達到這效果。

針對候選人暴力料陸續發生

在未來的數星期，針對候選人及其競選團隊的暴力事件預計將會陸續發生。面對今次的硬仗，候選人也只能「頂硬上」，盡力做好自己的競選工作。無論如何，若香港大多數市民仍然不願與暴力劃清界線，繼續選出一些唯恐天下不亂的議員，硬把香港推入一條不歸路，最終的結果便是全港市民要一起為此「埋單」。至於這種選舉有什麼意義，就留待市民自己去細心琢磨。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[羅裔昌]