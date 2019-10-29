梁啓業：重慶大廈派水的啟示

「同理心」為化解矛盾帶來根本變化

群體與施政者之間，會因各種矛盾而失去平衡。施政的學問就是一種擺平矛盾的科學和藝術。對立和統一，是萬物發展的普遍規律。但壓制、強迫的方式是會把雙方的平衡點愈拉愈遠，更會阻礙一個社會正常的發展和進步。

「同理心」是一種在人際關係中令人感到關愛與溫暖的情感。重慶大廈南亞裔人士提倡的口號「Stand with Hong Kong」正正體驗了這種情感：我是站在你這邊的，我是明白你感受的，我們彼此間有着共同遠大的願景。事實上，「同理心」可以是一種理想，但更具有一種力量，可以改變我們的思考觀點，為社會化解矛盾帶來根本的變化。

「妥協的藝術」其中妥協兩字總給人有一種龜縮、委屈求全的感覺。英文「compromise」好一點，帶多點主動、積極的意味。「妥協」在字典中找到的定義是：「用讓步的方法避免衝突或爭執。」要留意的是「妥協」其實是退讓而不是放棄主見，也並不全然是隨意的態度，也有可能是謹慎、刻意做出來的決定，或更有機會產生更好的效應。重慶大廈南亞裔人士這次也可以在種族、歧視、對錯中大做文章，他們選擇的則是用派冰水先去「讓」，我深信「先讓後理論」一定是會容易得多。

林鄭如懂派水 全港700萬人都是她的

有批判認為「身分的認同政治」（identity politics）導致社會分裂，因為人民會根據自身的身分認同而對其他群體歧視，或對某些議題引起偏見（例如香港新一代對「我是中國人」、「我是香港人」的身分認同就是很好的例子）。這是讓一個群體分裂最容易的方法。因為他們並不是基於理性的觀念，而是基於一些簡單的特徵，就把你、我、忠、奸分了出來。重慶大廈南亞裔人士提出「我哋都係香港人」的身分認同概念，帶出了彼此為共同目標齊心協力打拼的感覺，一下子就有了大家是兄弟的感覺。

「一國兩制」的矛盾性是會使人精神分裂。在處理香港現時的困局，施政者是派水，或是施展壓制、強迫，是「同理心」的明白對方的感受，是真心的覺得年輕人、警察都是我們的弟兄、姊妹，能否在適當位置做點妥協，都是連繫香港前途命運興衰的關鍵之處。林鄭說她只有3萬的警察，我想如果她懂得派水，全港700萬人都是她的。

作者是樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

[梁啓業]