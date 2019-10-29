歐陽五：香港的「外觀」與內省

形象止損已成迫切問題

世銀報告考察的數據截至2019年5月，並未將近5個月的香港情勢納入考察。另一份「經濟學人智庫」公布的《2019年全球城市安全指數》，中國香港今年排第20位，較前一次下跌了11名。雖對時局有所反映，但仍在「個人安全範疇」中排名第3，未反映出近來「私了」製造的恐怖現實。筆者更在意的是香港的全球教育排名，這是香港各項排名之基，也是未來的競爭力保障。之前出爐的全球高校排名，除了港大，其他幾所排名均明顯下落。

有人用堪比沙士之禍來形容當前暴力亂象帶來的社會效果，並非危言聳聽。近月食肆倒閉數量已超當年，呼籲店舖減租的聲音愈來愈多，勢必影響房地產市場，後續連鎖效應仍不可估量，各界共渡經濟時艱已是對未來一段時間的普遍心理預期。

對於香港而言，外界觀感一直都是香港賴以生存競爭的重要指標。「東方之珠」「購物天堂」「旅遊世界」「美食天堂」「全球最安全城市」「國際金融中心」「中西文化交融中心」……這些美譽、標籤是香港在世界的立身之本。但是隨着近5個月的社會動盪，這一個個香港「招牌」的霓虹燈管在依次關掉，流失的是香港的未來。因此，必須意識到，形象止損已成為香港的迫切問題。

誰先成功內省 誰就佔下輪全球化頭排

筆者所憂的，不是下一份全球報告香港的排名會否「坐過山車」，而是怕非要等到下一份報告受到排名落差衝擊時，香港才會反省，恐怕為時太晚。

良禽尚惜羽毛。全球化背景下，國家和地區形象往往是致命的。香港之光黯淡，甚至將波及整個東南亞區域，這種黑暗前景的可能，相隔甚遠的新加坡已在警惕，香港自身卻難言清醒。這也反映出以全球視野著稱的香港，近年來街頭政治氾濫、視野變窄的一個現實問題。

作為上一輪全球化的潮頭，香港在收穫國際大都市地位和繁榮的同時，也積累了很多問題，這其中既有上一輪全球化帶來的通病，也交織了香港本身的發展困境和心理困惑。世界現在都處在一個大的變動期，很多發達國家、地區都出現了痛苦和動盪，而重要的是，如何對待這種變化和中間的痛苦與彷徨。誰能先成功內省，採取積極主動的姿態，誰就會佔得下一輪全球化的頭排身位。須知香港絕非孤例，不應再耽於現實困頓不自拔，任性發泄情緒和壓力。

香港更需「同生」的勇氣

過去幾個月，不少人已經展現了與香港「共死」的衝動，但其實香港更需要的是「同生」的勇氣。

首先，就是對一切暴力和反文明行為說「不」的勇氣。在恢復香港秩序與安全的同時，也不再給全球大變局博弈中欲打擊香港者以口實，保護香港的形象。近來外界在拿「香港輸出暴亂」做話題，事實上，香港暴力亂象背後的外部勢力指導操控已昭然，現在拿別國的類似暴力狀况栽到香港頭上，純屬抹黑。筆者透過一些管道了解到，中央對外部輿論抹黑香港形象的情况非常清醒和警惕。若真等到美國藉《香港人權與民主法案》制裁香港，加速熄滅香港的價值火光時再幡然醒悟，就太令人嘆息。

香港現在還空前需要彌合對立、撕裂的勇氣。街頭不時出現一言不合的暴力事件，包容成為了稀有品。對此，筆者並不想說應該「團結」的千萬條道理，或許這些道理的效果都不如一個真實的擁抱。近5個月來，整個香港身心俱疲，無從安慰。其實，無論政見如何，只要真正愛香港反暴力的市民，都可以握握手抱一抱，互相說句「辛苦了」。也許類似這樣的一個小動作，會引起意想不到的社會化學反應。

最後，是浴火重生的勇氣。從看到的全球各種排名和研究報告中，值得欣慰的是，香港的很多價值基礎尚在，多份報告都肯定香港的金融優勢及粵港澳大灣區戰略的巨大前景。雖然時局仍然艱難，但香港突破困局的基本盤還在，前景亦是光明，香港只要及時內省自清，由大亂以求大治，還是獅子山下一條好漢。

這時，筆者特別想念那句能夠澆滅一切火氣的經典TVB劇集台詞「你餓唔餓，我煮碗麵畀你」，然後，屬於香港人的美好生活重新開始。

作者是時事評論員

[歐陽五]