歐陽五：香港的「外觀」與內省

【明報文章】近期，筆者注意到一些全球性排名報告接連出爐，香港在其中排名相當漂亮。如上周世界銀行發布《2020年營商環境報告》，香港排名前進一位升至第三；9月份的全球金融中心指數報告香港穩居第三等等。這些全球範圍的外在形象得分無疑是對香港競爭力和價值的重要肯定。但相信看着這些排名，大部分人心情是複雜的。
形象止損已成迫切問題
世銀報告考察的數據截至2019年5月，並未將近5個月的香港情勢納入考察。另一份「經濟學人智庫」公布的《2019年全球城市安全指數》，中國香港今年排第20位，較前一次下跌了11名。雖對時局有所反映，但仍在「個人安全範疇」中排名第3，未反映出近來「私了」製造的恐怖現實。筆者更在意的是香港的全球教育排名，這是香港各項排名之基，也是未來的競爭力保障。之前出爐的全球高校排名，除了港大，其他幾所排名均明顯下落。
有人用堪比沙士之禍來形容當前暴力亂象帶來的社會效果，並非危言聳聽。近月食肆倒閉數量已超當年，呼籲店舖減租的聲音愈來愈多，勢必影響房地產市場，後續連鎖效應仍不可估量，各界共渡經濟時艱已是對未來一段時間的普遍心理預期。
對於香港而言，外界觀感一直都是香港賴以生存競爭的重要指標。「東方之珠」「購物天堂」「旅遊世界」「美食天堂」「全球最安全城市」「國際金融中心」「中西文化交融中心」……這些美譽、標籤是香港在世界的立身之本。但是隨着近5個月的社會動盪，這一個個香港「招牌」的霓虹燈管在依次關掉，流失的是香港的未來。因此，必須意識到，形象止損已成為香港的迫切問題。
誰先成功內省 誰就佔下輪全球化頭排
筆者所憂的，不是下一份全球報告香港的排名會否「坐過山車」，而是怕非要等到下一份報告受到排名落差衝擊時，香港才會反省，恐怕為時太晚。
良禽尚惜羽毛。全球化背景下，國家和地區形象往往是致命的。香港之光黯淡，甚至將波及整個東南亞區域，這種黑暗前景的可能，相隔甚遠的新加坡已在警惕，香港自身卻難言清醒。這也反映出以全球視野著稱的香港，近年來街頭政治氾濫、視野變窄的一個現實問題。
作為上一輪全球化的潮頭，香港在收穫國際大都市地位和繁榮的同時，也積累了很多問題，這其中既有上一輪全球化帶來的通病，也交織了香港本身的發展困境和心理困惑。世界現在都處在一個大的變動期，很多發達國家、地區都出現了痛苦和動盪，而重要的是，如何對待這種變化和中間的痛苦與彷徨。誰能先成功內省，採取積極主動的姿態，誰就會佔得下一輪全球化的頭排身位。須知香港絕非孤例，不應再耽於現實困頓不自拔，任性發泄情緒和壓力。
香港更需「同生」的勇氣
過去幾個月，不少人已經展現了與香港「共死」的衝動，但其實香港更需要的是「同生」的勇氣。
首先，就是對一切暴力和反文明行為說「不」的勇氣。在恢復香港秩序與安全的同時，也不再給全球大變局博弈中欲打擊香港者以口實，保護香港的形象。近來外界在拿「香港輸出暴亂」做話題，事實上，香港暴力亂象背後的外部勢力指導操控已昭然，現在拿別國的類似暴力狀况栽到香港頭上，純屬抹黑。筆者透過一些管道了解到，中央對外部輿論抹黑香港形象的情况非常清醒和警惕。若真等到美國藉《香港人權與民主法案》制裁香港，加速熄滅香港的價值火光時再幡然醒悟，就太令人嘆息。
香港現在還空前需要彌合對立、撕裂的勇氣。街頭不時出現一言不合的暴力事件，包容成為了稀有品。對此，筆者並不想說應該「團結」的千萬條道理，或許這些道理的效果都不如一個真實的擁抱。近5個月來，整個香港身心俱疲，無從安慰。其實，無論政見如何，只要真正愛香港反暴力的市民，都可以握握手抱一抱，互相說句「辛苦了」。也許類似這樣的一個小動作，會引起意想不到的社會化學反應。
最後，是浴火重生的勇氣。從看到的全球各種排名和研究報告中，值得欣慰的是，香港的很多價值基礎尚在，多份報告都肯定香港的金融優勢及粵港澳大灣區戰略的巨大前景。雖然時局仍然艱難，但香港突破困局的基本盤還在，前景亦是光明，香港只要及時內省自清，由大亂以求大治，還是獅子山下一條好漢。
這時，筆者特別想念那句能夠澆滅一切火氣的經典TVB劇集台詞「你餓唔餓，我煮碗麵畀你」，然後，屬於香港人的美好生活重新開始。