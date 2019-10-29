梁美儀：政府養出一頭「大怪獸」

香港本來是一個講求制度、法治和透明度高的社會，但一個《逃犯條例》修訂建議，一次過將這些香港珍貴的價值和制度消耗殆盡。最悲慘的是，特區政府也許有說不出的理由拒絕接受社會共識，獨立調查近月警暴和警察濫權事件，令香港社會陷於一個躁動不安、民亂難平的失控局面。

特區政府不斷包庇這個「不能說的職業」群組，不按警例在執行職務時出示委任證，執勤時人人可蒙面。大眾看到的結果是什麼？在無法辨別警員身分情况下，在示威現場看到的濫捕和警暴問題，遠遠超越港人歷來認知的情况。

政府還不停替他們編織「隱形披肩」，務求令外人無法辨認警員身分。律政司檢控人員在法庭處理有關被捕示威者的案件時，申請隱藏警員姓名，說是為免警員被起底。

律政司及警務處長還入稟高院申請禁制令，禁止任何人士披露與警員「起底」有關的任何個人資料，包括警員及其家人的姓名、職位、住址、社交網絡帳戶名稱、車牌號碼及家人相片等。法庭其後批出臨時禁制令。

試問若有學生將與警員子女的同學合照放上facebook或Twitter，是否已違反禁令？如作為警員的朋友，如將與警員友人合照放上網也算是蔑視法庭？那又為什麼僅警員擁有這種「不被看見」的保護？為何其他高官、行會成員等卻沒有這保護罩？

誰接林鄭燙手山芋 也將無法管好警隊

政府這種超乎常態的過度優待，已令警員變成一頭無法約制的噬人大怪獸，不論誰接特首林鄭月娥的燙手山芋，也將無法管好警隊。這意味「攬炒」局面真的有可能成真。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]