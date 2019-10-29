盧子健：政府不要誤判「和理非」

7月1日示威者強行衝入立法會大樓並加以破壞，超越很多市民原來接受的界線。當時不少親政府人士估計和理非會與有關行動割席，民意會逆轉。但事實上沒有。後來警方差不多封殺所有遊行，似乎是想嚇退和理非示威者，但數以十萬計的市民照樣參與多次警方反對的遊行。再後來政府運用《緊急法》權力實施《禁蒙面法》，但仍有大量市民戴口罩參與集會遊行。

過往似乎政治冷感、奉公守法、珍惜和平的香港市民好像突然之間轉了性，對抗爭者的暴力非常容忍。正是因為有和理非群眾對勇武和前線的抗爭者的強大支持，令到運動經歷了約4個月而不衰。

「不割席」簡單強大理由：政權「太過分」

政府可能無法明白和理非的取態，並且希望他們因為愈來愈多的前線暴力而跟勇武的抗爭者割席。但如果他們有貼地聆聽市民的聲音，誠心反省自己的過失，就明白和理非不與勇武割席有一個簡單但又非常強大的理由，就是政權「太過分」。「太過分」有3方面：是非、公義、安全。如果政權不在這3方面大徹大悟，化解市民的憤怒，抗爭運動不會平息。和理非寧願「攬炒」，都不會跟勇武割席。

首先，是非。這一場抗爭運動的出現，是政權錯在先，而運動持續不斷，是因為政權一錯再錯。但到今天，政權有真心誠意的認錯道歉嗎？有的只是為引起「社會紛爭」道歉，或者為「意外」引起的不幸道歉。而眾多犯嚴重錯誤的管治班子成員和親政府政客還安坐高位，甚至譴責什麼什麼暴徒和暴行。這是何等的荒誕。

學術機構的民意調查顯示，大約四成的市民認為示威者使用過度武力，但更多的人認為警方使用過度武力，更多的人認為引起社會動亂的主要責任首先是政府，其次是警隊。民心明辨是非。他們並非盲目支持勇武前線的行為，但認為這些行為主要是政府和警隊導致。如果政權繼續打壓抗爭運動、堅持錯誤，我作為一個和理非為什麼要和勇武割席，袖手旁觀容忍政權的惡行？

都是不公義受害者 怎會不站同一陣線？

其次，公義。警暴差不多是市民的共識。民意調查顯示，接近九成市民支持成立有法定調查權力的獨立調查委員會，有接近七成市民同意「警方使用過分武力」講法和同意大規模重組警隊。不少示威者確實觸犯法律，執法者對其予以逮捕是應有之義。但由6月12日在立法會大樓周圍爆發的警民衝突至今，太多表面證據顯示警員對示威者施加過分武力、對無辜市民使用不當武力和濫捕。還有很多被捕者及其律師指控在拘留期間受到虐待或者不合理待遇。執筆之時，在百多天激烈衝突中，除了噴藍清真寺外，警隊未有就任何一件事道歉，最多是「不完美、可以改善」。就算是噴藍清真寺，也只是因為想「保護」清真寺。而對於那幾位真的是想保護清真寺而在現場被藍水噴中的人，一句對不起也沒有。

香港是一個資訊發達的社會。今次抗爭運動有大量媒體直播，另外有大量市民親身走上街頭。對警隊表現，他們心中有一把秤。不少勇武抗爭者犯錯犯法，但他們面對執法者的強大武力，隨時被捕，有機會被虐打，有機會被判刑。但警員呢？他們蒙了面，沒有編號，不出示委任證，市民可以怎樣討回公道？更甚者是那些高官好官我自為之，還煞有介事地好像努力修補自己破壞的社會和經濟，並無任何處分。重大的不公義帶來重大的憤怒，和理非和勇武都是不公義的受害者，他們又怎會不站在同一陣線？

香港變警察城市 必然衰落

最後，安全。現時超過一半市民對警隊零信任，約七成市民要求大規模重組警隊。執法者不守規不守法，是非常可怕。和理非一般年紀較長，知道在上世紀70年代肅清警隊貪污前，無法無天的警員有多可怕。不少人認為，7．21元朗無差別襲擊市民事件是抗爭運動的轉捩點，因為市民因此覺得警隊不再公正執法。往後幾個月，警員不斷介入政治，批評政務司長、批評特首、批評大學校長等等，另外又辱罵議員、記者、市民。香港變成警察城市，不單單是示威者不安全，一般市民也不安全，投資者也不安全，香港必然衰落。果真如此的話，和理非與勇武一起抗爭，大不了攬炒一場，也不比香港變成警察城市差。

政權反省、擔責、與民和解 能令這城市復興

平情而論，香港市民以至抗爭運動的要求毫不過分。如果政權繼續顛倒是非、踐踏公義、危害公眾安全，和理非不會因為政權虛情假意的小動作而離棄抗爭運動。再大規模的暴力鎮壓只會帶來無盡的抗爭，政權除了保住自己的權威外，其實一無所得。抗爭者會帶着良心犧牲，但執政者將會滿手鮮血走向地獄。如果政權能夠認真反省，承擔責任，與民和解，以香港人的頑強和創意，一定能夠令這個城市復興。

作者是公共事務顧問

[盧子健]