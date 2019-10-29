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2019年10月29日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：大國角力下的全球化民粹運動 ／文：袁彌昌
聞風筆動：參選人言論監察範圍 包括反修例口號歌曲／文：李先知
劉進圖：亂頒禁令 法治蒙污
高廣垣：香港的第三選項
盧子健：政府不要誤判「和理非」
梁美儀：政府養出一頭「大怪獸」
歐陽五：香港的「外觀」與內省
梁啓業：重慶大廈派水的啟示
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筆陣：大國角力下的全球化民粹運動 ／文：袁彌昌
【明報文章】在這次修例風波中，港府與中央幾乎逢做必錯、每戰皆北，徹底失去方向，背後除了是決策者的水平之外，更重要的是其理論框架明顯是錯的，甚至是不存在的。
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筆陣：大國角力下的全球化民粹運動 ／文：袁彌昌
聞風筆動：參選人言論監察範圍 包括反修例口號歌曲／文：李先知
劉進圖：亂頒禁令 法治蒙污
高廣垣：香港的第三選項
盧子健：政府不要誤判「和理非」
梁美儀：政府養出一頭「大怪獸」
歐陽五：香港的「外觀」與內省
梁啓業：重慶大廈派水的啟示
聞風筆動：參選人言論監察範圍 包括反修例口號歌曲／文：李先知
劉進圖：亂頒禁令 法治蒙污
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