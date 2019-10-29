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筆陣：大國角力下的全球化民粹運動 ／文：袁彌昌

【明報文章】在這次修例風波中，港府與中央幾乎逢做必錯、每戰皆北，徹底失去方向，背後除了是決策者的水平之外，更重要的是其理論框架明顯是錯的，甚至是不存在的。

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