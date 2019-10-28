盧啟鏗：回應2019施政報告——塑膠回收的期望落差與未來展望

不能單靠減廢 需周全政策支援回收

完善的廢物管理需要兼備「減廢」及「回收」兩大元素，決不能側重其一元素而忽略另一元素。以塑料廢物為例，2017年塑膠廢物的棄置量為每日2124公噸，可是回收率卻只有13%。就「減廢」而言，政府過往推行了數項明確的相關工作，包括2005年的「家居廢物源頭分類計劃」、2009年的「塑膠購物袋環保徵費計劃」等，鼓勵市民從源頭減少塑料廢物。反觀「回收」工作，則未見有明確的方向。香港的塑料回收本依靠「出口」為首要方法，超過90%的塑膠廢物都會出口至其他地方以循環再造，常見地方包括中國內地。可是自從中國內地於2017年公布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，限制了未經處理的固體廢物進口，本地的回收再造業重受打擊，塑料廢物處理更無所適從。政府為了應對塑料廢物的出口限制雖有推出「三紙兩膠」的回收提倡，呼籲市民集中回收飲品膠樽及個人護理用品膠樽；然而，這兩種塑膠廢物只佔了總塑料廢物棄置量的約10%。過分強調「兩膠」並不能有效提高本地回收率，更可能引起公眾謬誤，認為其他塑料廢物並不屬於回收對象，繼而最終被棄置於堆填區。

相比之下，本港的塑料廢物管理的重心置於「源頭減廢」，希望市民從個人層面出發，減少製造塑料廢物。可是我們需要認清一個事實：塑料廢物棄置終必會存在，不能單靠「減廢」以減低現時塑料廢物管理的負擔，更不可能忽略「回收」的重要之處。推動回收工作並不能只寄望市民把塑料廢物置於回收箱，更需要政府推行周全的政策支援配套，使本地回收再造業不再局限於初期分揀、破碎等工作，繼而可以發展真正回收再造工序，避免依賴其他地方的回收再造業。

可借鑑台灣 歸根究柢視乎政府決心

時至今日，政府在施政方面仍然未見有莫大的決心推動本地的塑料廢物管理。當本港政府依舊「鼓勵各界更積極落實源頭減廢和乾淨回收」，鄰近的台灣已經比我們跑前了很多步。台灣早已於2000年實施「廢物按量收費計劃」，以「污者自付」為原則鼓勵民眾源頭減廢；於2005年實施「垃圾強制分類」政策，規限民眾將家居廢物分為資源垃圾、廚餘、一般垃圾，以助提高回收率。早前的《台灣海洋廢棄物治理行動方案》更明確列出分階段推行的禁用塑膠時間表，並寄望於2030年全面禁用一次性塑膠製品。若然政府在塑料廢物管理的工作上毫無頭緒，大可借鑑台灣現行的措施。不過歸根究柢，都是視乎我們的政府有沒有這樣的決心。

作者是A Plastic Ocean Foundation教育主任

[盧啟鏗]