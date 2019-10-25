潘毅：廣東省長為塵肺病工人維權？

深感悲憤的是逝去工友無法「享受」

省長既然成了塵肺病防治工作小組的組長，想來他也該知道塵肺病是多麼殘忍的職業病。只是不知道他是否親眼見過塵肺病工友的模樣，我們見過。我們見過一個正值壯年的年輕父親，塵肺抽去了他所有的生命力，他抱不起他年幼的孩子，他甚至沒有氣力緩步走到家門口去迎接來探訪他的客人；我們見過一個病牀上的中年男人，他因塵肺窒息，全身因缺氧而發黑，醫生在他的胸口開了幾個洞才讓他緩了過來，他如此疲憊，卻只能一直坐着，因為躺下便會透不過氣；我們見過一個年邁的老母親，哦，對，我們沒有在她的家見到塵肺病人，因為她的孩子們都因塵肺病過世了，那個破敗的房子，如此陰冷，夏天的陽光都照不進去，炎熱的暑氣也沁不進去，母親的心死了，孩子死了，房子死了，對她來說，全世界都死了。

關起新生代三子 領導小組應愧疚

楊鄭君、柯成兵和危志立，他們見過更多，我們不知道這些領導是否聽過他們的訴說。領導們都該去聽一聽，聽了才會明白這些大學畢業的年輕人，他們行動力來自哪裏，就會明白那些痛苦、憤怒和絕望來自哪裏。他們從2009年開始就對300多位湖南建築工人來深圳打工而得塵肺病進行調研，10年來，他們跑過多少趟工人家鄉，看見這些工人多少次跑來深圳向政府求助無門，經歷過多少工人病倒和死亡，與多少家庭和孩子的生活受困……他們為這些工人維權，因為他們都是最善良的人，不，他們不止是善良，他們是這個社會最有理想的人，我們很多人聽過、見過、流過淚，卻很少有人能像他們一樣，從象牙塔裏走出來，與工友走到一起，為工人權益奔走呼喊。把這些最有理想的年輕人關起來，這個領導小組更應該感到愧疚。這個領導小組成立得晚了，「攻堅方案」來晚了。對，老話說亡羊補牢猶未晚也，可是對那些雨夜裏在深圳市政府門口靜坐維權的塵肺工友來說，對那些已經逝去的生命來說，對那些仍然在危險環境裏生產的工人來說，這些都可以來得更早一些，不是嗎？

當然我們要承認，此次政府出台的「方案」確實考慮到了過去十幾年塵肺病人要獲得合理治療保障和賠償的種種困難，為塵肺病人的救助提供了具體的行動參考，更值得一提的是，在方案的每一項任務後明確了相應的責任部門，讓我們知道後續的每一項工作落實該找誰去核實、去申訴。

擔憂看起來美好的方案能否落實

不過，我們也擔憂，這次看起來很美好的「攻堅方案」能否真的落實。如同2008年起實施的《勞動合同法》一樣，如何合理的法律條文都需要得到貫徹實施才對人民有意義：根據《2016年農民工監測調查報告》，2016年與僱主或單位簽訂了勞動合同的農民工比重僅為35.1%，相對2015年的資料不升反降。我們從深圳塵肺工人長達10年的維權經歷知道，簽訂勞動合同是工人基本權利得到保障的基礎，而勞動監察部門在這樣關鍵的問題上都沒有起到應有的作用，我們對「攻堅方案」的懷疑也可以說是有根有據的了。

除此之外，我們認為這次的「攻堅方案」仍有一些問題。比如，「方案」提出為「沒有參加工傷保險且相關用人單位已不存在等特殊情况，以及因缺少職業病診斷所需資料、僅診斷為塵肺病的患者」將符合條件的納入救助範圍。既然塵肺病幾乎只能是職業病，因缺乏有效合同導致沒有參保的工人在很大程度上也是因為相關勞動監察部門監督不足導致缺乏保障，為何對已經患病的這類工人區別對待？這裏有兩個問題，一是對這類工人提供的是「救助」，而不是依法保障其職業病患者應該享有的權利和保障，既然未簽訂勞動合同錯不在工人，為何要因此剝奪他們合法享有相關待遇的權利？二是此處「符合條件」並沒有明確規定是什麼樣的條件，這就為基層政府推諉責任提供了空間，給塵肺工人獲得合理保障埋下了可能的風險。

莫再讓勞動者失去生命

最後，我們要說，塵肺病防治工作刻不容緩，我們呼籲領導小組不僅是為了完成「攻堅方案」、實現個人的政績而工作，而是真正為千千萬萬在危險環境中勞作的工人創造安全的生產環境，為那些已經因建設失去健康身體、陷入絕望病痛的工友作出合理的賠償、提供應有的保障，並且在完成「攻堅方案」指標，領導小組解散之後讓政府各部門仍然保持應有的作風，莫再讓勞動者付出血汗之餘，更要失去生命。另外，我們還想再提一提省長，為了塵肺工人遭遇的不公待遇奔走呼喊的維權人士，是不是也該放他們早日回家？新生代三子不僅無過，更是有功、有勞，3位早將個人利益置之度外的年輕人想來也不指望着您親自表彰，但總要一個說法。幾個大學生，年輕人，一腔熱血為了工人、為了社會，想政府之未想，做政府之未及做，尚且要不明不白被監視居住、被逮捕，一個和諧社會斷不能容許這樣不公義的事情發生，不是嗎？

作者是香港大學社會學系教授

[潘毅]