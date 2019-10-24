梁永泰：給未來接棒人的一封信

香港矛盾膠着，中美貿易戰升級，全球處於緊張的狀態，給未來的領袖有何啟示？怎樣前行？本信是寫給中國大陸青年、西方新進、香港政府接班人及青少年的公開信，探討前行的可能性。

（1）中國的未來接棒人，70周年國慶，顯示出國家實力的提升，展現大國崛起的努力成果。近代中國從一窮二白、大躍進、三反五反、文革、六四等的幽谷中走出來，決意要改革開放，脫貧、小康、反貪腐、港澳回歸、經濟日強、科教興國，前途無限。

然而，應付香港的問題，不能單以政治打壓，定性為「港獨」或「暴亂」，以為經濟發展就可以解決問題。香港人的恐共和「反中」的歷史背景，不能一下子就抹去，這是與殖民地和「難民基因」有關，亦有歷史引證。香港是世界新聞最矚目之地，不同於西藏、新疆，不能對傳媒封鎖。愈是手段強硬，港人愈是不容易接受。要顯示「一國兩制」的成功，不能助長單有「一國」或「兩制」其中一方面，要能與各方面合作，包括香港各方面的未來領袖，包括世界的其他領袖。要以大無畏的精神，帶領人類歷史進入資本主義與共產主義和平共存。以合作互信的態度，讓香港多方面的人參與，以文化和教育作起點，不能單以政治鬥爭、經濟科技或武力作為依歸。不然中國失去香港的價值和民心。

（2）西方的接棒人，現正當英國脫歐在即，美國總統大選，要回顧自二次大戰以來，以西方為首的世界秩序，如聯合國、世貿、世銀、文教組織等，幫助全球脫貧，減少戰爭，扶助發展中國家，科技與經濟全面發展，有很大的成就。

卻不能抹去西方國家對發展中的國家的過分干預。現在更以「美國優先」，各國自我為中心，展開矛盾。中美貿易戰、科技戰、金融戰，是要遏止東方的興起，保持西方獨大的優勢，以西方「民主」和「人權」作口號，在各地發生「顏色革命」，或製造獨裁政府，始終會失去道德高地，被新興國家唾棄。反而要容納多元聲音，接受不同，歡迎不同意識形態的國家及領袖，在地球上和平共處。以多元合一締造和平，才能貫徹民主精神。不要以為自己的民主及政體是全球適用。要共建人類的新秩序。香港是世界最透明的地方，任何人煽動混亂，都是顯而易見的。香港是中西文化的合體，有良好的基礎，可以是包容並兼的催化劑，成為中西橋樑。

（3）香港政府的接棒人，香港政府一直清廉、有效率、有管理能力。公務員忠心耿耿、警隊有紀律、重法治精神。公僕在港英年代堅守崗位；在回歸中國後效忠祖國；帶領香港經過金融風暴及病毒危機，鼓勵商業，提高教育和社福；使香港成為全球最自由的社會之一，十分可貴。

可是我們的精英分子，國家觀念薄弱，對世界認知不足。過去只是官僚的執行者，卻沒有理念或遠象，來管治香港這個特殊的大都會。香港是夾縫中的弱勢政府，在《中英聯合聲明》簽署中沒有香港代表、限制了香港人表達意願的機會；《基本法》又只有國內獨有解釋權；選舉又是小圈子；政府沒有民意基礎；政黨不成熟；缺乏領導人才。如今只靠立法打壓，以警隊強悍控制，有爭議性行動、與地方勢力互動，以暴抑暴，只會適得其反。所以新的接棒人，要認識香港多元的可貴，廣泛吸納各方面的人才入局。有市民，尤其青年的參與，才會有歸屬感。一切政策要長遠，多諮詢。不能一意孤行，要有民意基礎。挽回政府、法治及警隊的威信。行動要透明、謙遜、公平、公義，尋求真理和真相，才能服眾。

需包容並兼接棒人 非玉石俱焚戰士

（4）香港青少年是社會各界的接棒人，無論今天是在讀書或就業，是「和理非」抑或是「勇武」，你們的自發性，對香港的關懷，強烈的表達能力，清楚的訴求，追求真理、公義、民主、自由、法治等這些東西，都是崇高的理想。

但你們不能變成你們所指的對手，不能以暴抑暴，以破壞建立社會，違法達義是以非暴力手段的。甘地和曼德拉的社會改革，都是和平的。不能一方對外資銀行、航空公司、籃球隊、民主領袖作經濟或社會制裁，你們就破壞中資銀行、飲食集團、港鐵等。一群以自己為受害者的人，或以非法手段施行審判的人，最容易會變成未來的獨裁者。如果你們真的相信民主，就要容許不同的聲音，容許愛國的歌聲、國旗、國歌、國內人士。包容性正是顯出你們對自己所追求的法治精神、民主社會是嚴肅而貫徹的。也許在文化、教育、議會選舉、新聞及國際舞台上，表達對香港、中國、亞洲，甚至世界的訴求。要認同於中國的苦難、掙扎與崛起。中國未來是需要有中西文化，包容並兼的接棒人；而不是武鬥、玉石俱焚的戰士。香港是有未來的。中國是有未來的。只要我們有一個更高的願景，以和平、公義和憐憫為核心的力量，建設我們的未來。

恩光書院院長

[梁永泰]