宋小莊：香港禁蒙面法是「絕對瘋狂」嗎？

如林鄭瘋狂 世上有禁蒙面法國家也瘋狂

「溫良恭儉讓」見於《論語．學而》。子禽問子貢，孔子周遊列國，如何得知邦國政情呢？子貢說，這是孔子秉持溫良恭儉讓的結果。溫和、善良、恭敬、儉樸、謙讓是儒家待人接物的態度，但不宜過分強調。否則，溫文爾雅的態度，就會被理解為懦弱，也可能被彭定康之流說成「絕對瘋狂」。可以舉例如下：

（1）香港禁蒙面法，違例者最高罰款是2.5萬港元、監禁1年，但「限奶令」，帶兩罐嬰孩奶粉出境，最高罰款是50萬港元、監禁兩年，孰輕孰重？加拿大禁蒙面法的最高刑罰是10年監禁，孰輕孰重？彭定康是英國人，英國號稱是文明、民主的故鄉，早在1714年英國已有《騷亂法》（The Riot Act），最高刑罰是死刑，到1967年才廢除；早在1723年，英國已有《禁黑面法》（The Black Act），嚴厲懲罰塗上黑臉、防被認出、在皇家林苑出沒的人，最高刑罰也是死刑，該法到1820年代才被廢除。在人類歷史上，這才可以稱為「絕對瘋狂」的事例。如果林鄭瘋狂，則世界上目前已有禁蒙面法的國家，也是瘋狂的國家。到底是林鄭瘋狂，還是彭定康的祖先們更為瘋狂，對此，香港民眾自有公論。

（2）這還不算瘋狂，彭定康及其在美洲的友人，還把香港制定的禁蒙面法與香港子虛烏有的「禁止人權民主自由規例」相提並論，把香港黑衣蒙面人反對禁蒙面法等同反對「禁止人權民主自由規例」，要給予道義、立法、經濟、培訓、策劃、謀略、救援、逃亡、退路、應對等方面的支持。香港的蒙面暴徒，本與3K黨徒、蒙面歹徒、蒙面劫匪等作奸犯科同類，搖身一變卻成為爭取人權、民主、自由的英雄。這不是絕對瘋狂是什麼？

（3）如果彭定康、希拉里等個人行為還不算瘋狂，則美國制定《香港人權與民主法案》，交由眾議院通過，準備交由參議院通過，再交由總統簽署，並懲罰香港懲治蒙面暴徒的政要。香港騷亂的蒙面暴徒，現已逐漸成為過街的老鼠。蒙面黑衣人的暴行，與美國歷史上300多場騷亂有過之而無不及，但美國卻是雙重標準。在美國騷亂是被鎮壓的，但同類的事情在香港，美國是要褒揚的。美國此舉，要把淪落的蒙面黑衣人的暴行，當作是香港人權及民主的表率，算得上是瘋狂的國家行為。

其實，禁蒙面法不但不瘋狂，甚至有超越「溫良恭儉讓」之舉，也可以舉3例說明：

（1）按照法定程序，禁蒙面法要由行政長官會同行政會議決定。但指揮前線警察止暴制亂的警務處長卻沒有出席或列席該等會議。高官問責制未能使警務處長成為行政會議成員，但政府也未據《基本法》第55條第3款落實行政會議列席制度。或許是溫良恭儉讓或其他原因，了解前線運作的警務處長沒有以主要官員的身分列席會議，與會者中也無人提出有此必要。如果警務處長出席會議，了解情况，大概不會建議，有關規例在9小時後的周末生效。這等於說，從下午到凌晨有法律真空期，黑衣蒙面暴徒可以提早蹂躪香港，並在周末瘋狂報復。這種宋襄公式的安排，事發後行政長官在記者會上作了沉痛說明，不再贅述。但這種兵家大忌，確要管治者引以為鑑。

（2）宣布禁蒙面法記者會上，有記者問香港是否出現緊急情况，行政長官的回答也不能令人滿意。從《緊急情况規例條例》的名稱和內容來看，有關規例要在香港出現緊急情况，需要維護社會公共秩序才能制定，不必經過立法會審查。如果沒有緊急情况發生，也就沒有禁蒙面法或更多規例的制定，條例明文規定可多達14項。這種緊急情况要與基本法第14條第3款請求駐軍協助維持治安相區別，也要與基本法第18條第4款的緊急狀態相區別。行政長官會同行政會議頒布有關規例，自是行政長官認識到有關緊急情况已經發生，但警隊力量還足以應對。如果行政長官認為警隊力量還不足以應對，基本法第14條第3款可以運作，該判斷權屬於行政長官。如果行政長官認為香港政府已經不能控制動亂，而動亂危及國家統一和安全，基本法第18條第4款就可以運作，但該判斷權屬於中央。在文字上，緊急情况和緊急狀態也有所不同。這是基本法明文規定的內容，律政司及其律師們應當掌握，不能一知半解，更不能不求甚解。

為維持行政主導 立會無權審查「規例」

（3）禁蒙面法要不要經立法會審議？條例和規例（附屬法規或附屬立法）關係在香港特區法律中是比較複雜的，未必都發生上、下位法的關係。例如：《逃犯條例》附有20個規例，都是在中央政府協助或授權下，香港與外國政府移交逃犯的協定。雖名為規例，但實際法律效力優於條例正文，在規例未規定時，才可適用條例。基本法第48條規定了行政長官職權，其中一項就是「決定政府政策和發布行政命令」；第62條又規定了特區政府職權，其中一項就是提出法案、議案、附屬法規，附屬法規就是規例。為了維持行政主導，立法會無權審查規例，基本法也找不到授權立法會進行審查的規定。基本法第73條第1項是對立法會廢除條例的授權，但受基本法第74條的限制，並不是對立法會廢除規例的授權。基本法第39條第2款規定，香港居民享有的權利和自由，除依法規定外不得限制，此種限制不得與適用於香港的國際人權公約的規定牴觸。從香港法院可以解釋《香港人權法案條例》的角度看，法院可以解釋禁蒙面法是否牴觸該條例，但《香港人權法案條例》是基本照抄有關國際公約的，而該國際公約的解釋權屬於全國人大常委會，也受到全國人大常委會對基本法最終解釋權的限制。從這個意義上說，香港法院包括終審法院也是不能自把自為，越俎代庖。

作者是深圳大學港澳基本法研究中心教授、全國港澳研究會理事

[宋小莊]