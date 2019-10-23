郭永健：房屋政策不分優次 劏房基層依然無助

增基層上樓時間 增住戶租金負擔

首先，施政報告建議房委會積極部署，加快出售現有39個「租者置其屋計劃」屋邨中，約有4.2萬個未售出單位，完全是焦點錯置。政府解釋這個政策是用來「進一步滿足公屋租戶的置業訴求」，可是本來現有租置屋邨內的公屋租戶，便有多項置業選擇，包括以市價兩折購買居住中的單位，以綠表購買綠置居、新居屋、二手居屋或其他租置公屋。更有消息指政府考慮以補償金額等鼓勵無意購買單位的租戶遷出。相對劏房家庭的住屋需要，他們的置業需求明顯並不迫切，但此措施卻減少公屋戶流轉至居屋及租戶調遷費時，而增加了基層上樓的時間。

此外，大幅放寬未持有物業者的按揭成數，更只會令到樓價上升，而且帶動租金上升，包括一些小型單位的租金，將會加重市民，包括輪候公屋的住戶的負擔。現時，所謂的「首次置業人士」名不副實，實質定義是「簽署買賣合約時未持有香港住宅物業的永久居民」，未必真的是人生中第一次置業的人士。即使一個資深投資者，在市場中有多次買賣紀錄，在簽約時並無持有香港住宅，仍屬於「首次置業人士」，導致不少近親以物業轉名的形式避稅。政府未有堵塞這漏洞，反而大幅放寬按揭成數。

雖然林鄭收回私人土地作百分百公營房屋，但除了7公頃的寮屋區私人土地較為確定外，施政報告提及的160公頃較接近現有基建設施的棕地仍存在不少變數。而且，使用《收回土地條例》興建公屋及資助房屋，本來就是政府的應有之義。但同一時間，政府繼續惹人懷疑為官商勾結的「土地共享先導計劃」，以及拒絕收回剩餘的140公頃的粉嶺高爾夫球場。

林鄭推行「送中惡法」，致令極大民憤，而她這次所謂處理深層次矛盾的施政報告，仍然囿於既得利益集團，未能大刀闊斧，從根本解決問題。如果林鄭希望以這份施政報告來迴避五大訴求而消弭民憤的話，實在是癡人說夢。

作者是工黨主席

[郭永健]