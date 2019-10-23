朱浩霆：改革警隊是遲早問題

街頭司法非個別 警察國家漸浮現

《禁蒙面法》的實施使前線警員權力更大，而勇武派亦以激進的手段對指定目標進行破壞。在政府堅決以警察解決政治問題的情况下，警察拘捕破壞者可說是無可厚非。然而，法律不但賦予警察權力，更施加規定予其遵守。現時警察不出示警員編號（甚至刻意用貼紙遮掩頭盔上的隊伍編號）及以強力電筒阻礙傳媒拍攝已成常態，在民眾（即使是一位市民）言語挑釁下，他們亦以各種名目作出盤問及拘捕。這些拘捕多少沒有構成起訴及檢控，只營造白色恐怖。另外，部分警員在制服示威者後亦有繼續打踢示威者，完全違反《警察通例》第29章所述達到目的後立即停止使用武力的原則。這種以維持公共安全為由，透過強硬手段侵犯人身自由及懲罰示威者的街頭司法（street justice）現象並非個別事件。街頭司法意謂着法治的失效，使警察國家（police state）狀態逐步浮現。

不反思自身 無法尋回公眾支持

筆者明白警察懼怕被「起底」及經常要面對高壓執法環境，然而既然警察權力來自法律，總不能有法不依。可悲的是警隊高層沒有正視問題，沒有要求前線警員克制及嚴格遵守規定展示警員編號，亦沒有對一系列失誤致歉，而警察公共關係科的回應往往火上加油。所以，即使勇武示威者的暴力行動不斷升級，民意卻沒有逆轉，《明報》委託中大的最新民調顯示，逾五成受訪者對警察「完全不信任」，更有逾六成受訪者支持大規模重組警隊。警隊的形象及權力從來都是源於市民的認可及尊重，即「policing by consent」。面對形象插水，警方高層卻如患上被迫害妄想症般歸咎記者、社工、醫護及教師，而不反思自身的行動及公關策略，注定無法尋回公眾支持。

事件總有終結的一天。而要挽回市民對警隊的信心、本地及外國商界的信心，以及香港在國際社會的聲譽，不論特首最終以何種手段平息事件，改革警隊及監警制度以向世界展示解決其一手製造出來的警暴爭議，必定在其或其繼任人的議程之上。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港愛爾蘭商會會董

[朱浩霆]