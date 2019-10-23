陳景祥：讀段崇智校長公開信

不挺身而出護學生 才是「縮骨」

首先，我不明白為何有些評論會痛斥段校長的公開信，說他「縮骨」、不敢公開譴責學生……云云。身為校長，如果連挺身而出保護自己的學生都不做，這才算是「縮骨」吧！教育工作，不是要春風化雨的嗎？

段校長在公開信說：「我與一些被捕同學兩個多小時的閉門交談，在大家都放下戒備的情况下，我看到同學無助的眼神，哭訴他們親身所受的身心痛楚，懇求大學保護他們。」除非我們認為段校長是在撒謊、「老作」，不然作為大學校長，對着學生的無助、懇求都無動於中，他不但不配做校長，連做人的資格都沒有。

被捕的中大學生還未上庭，未經審訊判罪，他們有權爭取自己的合法權益，這是任何法治文明社會的基本人權；未定罪之前，他們都是中大學生，不是罪犯。段校長不是執法人員，也不負責檢控，他怎會知道學生被捕的原因？未定罪之前，校長為學生爭取權益，求個公道，算不上是過分吧！

尋真相公道 很多港人的盼望

段的公開信說：「對於部份同學就其被捕後的經歷，向我表達的強烈訴求，大學必須負起尋求真相及公道的責任，讓公義得以彰顯。」尋求真相及公道，是很多香港人對當前這場反修例風暴的其中一個盼望，人同此心，想請問，段校長的說法錯在哪裏？

有人說段校長「縮骨」，公開信是討好學生，是向學生壓力屈服。決定校長續任去留的，是大學的校董會，不是學生，假設校董會是保守、親建制的，校長「縮骨」，想爭取續任，應該是高調譴責學生才是，怎會是相反？

當前的政治氣氛，「識撈」的應該是高調譴責暴力、申斥學生的種種不是，這樣做政治上才安全，也更有利於保住校長職位。至於段的公開信說「而大學出於關愛，亦須為同學爭取應有的權益，不會隨便放棄任何一位同學」，反而肯定會招來麻煩；捨易而取難，又怎能說是「縮骨」？

「向學生跪低」說不能成立

有人認為，段校長的公開信為何不譴責學生的暴力破壞，包括向他辱罵、撒溪錢、用「雷射槍」照射；事實上，跟學生在10月10日的對話時，段曾經談及校園內被張貼文宣及塗污，他指「校園受大範圍破壞」，對此感到「痛心」，又指破壞者沒有考慮「一磚一瓦背後的心血」，罔顧其他校園使用者的想法。對於有內地生在宿舍懸掛國旗而遭到欺凌，段校長也作出譴責。

據我看新聞報道的理解，是段校長在10月10日跟學生會面結束後，有兩名學生下跪，他折返再與學生閉門對話，而上周五的公開信就是跟學生對話後的回應。

段的公開信並沒有收回他責備學生的言論，故此說段的公開信是180度轉變、是向學生壓力跪低，我覺得此說不能成立；公開信的作用應是回應在閉門對話時學生提出的要求，而不是再發一份公開譴責聲明。

段校長公開信沒有談及反校園暴力，但我相信有機會讓他重申一次，段校長也不會轉軚轉調的吧？我接觸的大部分校友，沒有幾個認同以大肆塗污及損毁校園設施作為表達訴求的手段，這些破壞行徑有何作用？可以達到什麼目的？自毁校園，逼不了政府讓步，也幫不了被捕的中大學生，損己而又利不了任何人，如此破壞，沒有作用，也令很多校友痛心！對其他人施以語言暴力、人身侮辱，更非文明社會可以容忍。

蔡元培百年前講話 仍有參考價值

談大學校長，很多人都以蔡元培先生為模範，他維護學生的故事不用多說，同樣值得細味的，還有1917年1月9日他到北大後的第一次演講，向學生提出3點要求，頗有現實參考意義：第一，抱定宗旨。大學是研究高深學問的機構。諸位須抱宗旨，為求學而來。第二，砥礪德行……諸位作為大學生，應束身自愛，以身作則，力矯頹俗，品行不可以不謹嚴。第三，敬愛師友。教員的任務，都是為使諸位求學的便利，自應以誠相待，敬禮有加。同學之間，自應互相親愛，收切磋之效，不僅開誠布公，更應道義相勉（參考蔡睟盎(蔡元培女兒)〈蔡元培與北京大學〉，中國戰略與管理研究會網站，2006年12月13日）。雖是逾百年前的講話，於今仍有參考價值。

另一位北大校長，在10月12日逝世的丁石孫，被譽為北大百年校史上能跟蔡元培並列、「值得記住」的一位校長（季羨林教授語），內地學術界認為他繼承了科學與民主、兼容並包、求同存異的北大精神。他接任校長後、在1986年時提出的治校方針中，包括了活躍學術空氣，分層管理、堅決放權。他親身經歷過文革的折騰，希望給學生營造寬鬆的成長環境，他說過：「個人需要自由發展，老師也需要自由發展」，當大學校長，相信都會有這種良好願望。然而，當年的客觀條件令他覺得力不從心，推動改革並不容易，最後請求辭職。丁石孫也許是知道自己「入錯行」的其中一位大學校長！

「搞事者」理想 往往成改革推動力

大學是求學問、長知識的地方，也是追求公義和價值的啟蒙地。中大向有抗爭傳統，從爭取中文合法化、保釣運動、反貪污捉葛柏、爭取大學自主——行四年制和通識教育、力抗政府干預，中大學生都是無役不與，很多當年參與抗爭的骨幹主力，如今都在本行業或社會上成為領袖人物。

學生抗爭，在社會上總會被視為叛逆、搞事，但「搞事者」當年懷抱的理想，往往會成為社會改革的推動力，令社會變得更公平，更合理。母校是中大，請不要因一時的政治意氣而「誤」稱為「暴大」；我相信中大人的理想和精神沒有變，也不會變，面對當前困境，我希望中大人對母校不要失去信心。

作者是資深傳媒人

[陳景祥]