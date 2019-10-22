梁美儀：從「藍色清真寺」看到的狂妄

這個本地宣揚伊斯蘭教的組織指，清真寺是屬於每一位穆斯林，是他們敬拜真主神聖之地，對清真寺「染藍」感到十分難過。

警方前日在油尖旺彌敦道一帶多次以水炮車驅散人群，其間更一度停在尖沙嘴清真寺門外，向寺外10多名人士，包括印裔人士、立法會議員、記者等噴射藍色催淚水劑，而作為穆斯林重要宗教場所的清真寺正門位置，卻被染得一片藍。

事後警方發出聲明，指是在驅散行動中「誤中」清真寺，但從多段現場拍攝的片段可見，清真寺門外既無示威者，聚集的人數亦不多，而當時水炮車是停下來，才開水噴射，絕不是那種兵荒馬亂、會誤中副車的場景。

按掣噴出顏色水的警員，必定清楚該處是清真寺，但在沒有實際驅散需要的情况下，肆意在寺外射催淚水劑，充分看到現時部分警員在執勤時，任意狂妄，目空一切，連如此敏感的穆斯林地標，也持無視的態度，即使傷及無辜，亦不會公開道歉，永遠也擺出「我沒有做錯」的態度。

本地部分穆斯林覺得受冒犯，但應該不會有什麼過激的反應，這算是幸運。

政府高層也許已沒法子約束警方，但今次事件已充分說明，前線警員現時在處理遊行示威活動時，不時都出現失控情况，誤傷市民，濫捕途人的批評不絕。仍有能力約制警員的人，若然再不勒住前線警員的狂妄行為，遲早會出無可挽救的大亂子。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]