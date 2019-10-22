劉進圖：美歐期待香港現轉機

美國國會眾議院已通過了《香港人權與民主法案》，參議院預計也會在本月底前投票通過。按照這條法律，美國國務院需要對香港落實「一國兩制、高度自治」的情况作評估，並建議採取何種相應措施，包括是否限制科技產品出口香港、制裁侵犯人權的中港官員等。國務院作這項評估時，會聽取在港美國商人意見，也會考慮香港政商界領袖提出的意見，以及中國官員在閉門會議上表達的立場。

在港美國商人和香港政商領袖對緩和局勢的看法頗為一致，就是盡快成立由大法官主持的獨立調查委員會，公正地審視自6月以來的連串警民衝突，作出符合法治與人權的建議。特首林鄭月娥近日也表示，倘若年底前提交的監警會報告未能平息爭議，會研究其他方法，包括獨立調查。假如北京堅持否決獨立調查，等於向香港商界表明，政府只會繼續以強硬手法鎮壓示威，會動用更多緊急狀態規例去限制公民自由，商界領袖就要自行評估風險，考慮應對措施。

歐盟方面，雖然暫時還沒有像《香港人權與民主法案》那樣的法律，但歐洲議會很有可能通過類似法例，責成歐盟定期評估香港的自治及人權狀况。從歐洲主流媒體近月的報道來看，歐盟視香港的抗爭為西方自由主義價值觀遭中國威權體制打壓，香港局勢能否緩和，象徵着中國與西方可否和平並存，對歐盟評估是否允許華為、中興等中國科技企業進入歐盟市場，有一定的關聯。

9月初德國總理默克爾訪華前夕，港府宣布將正式撤回引發示威衝突的移交逃犯法案，歐盟反應正面，假如下月亞太經合峰會前，中國能允許香港多走一步，成立獨立調查，並允許區議會選舉如期舉行，歐盟成員國對香港前景可望保持審慎樂觀。反過來說，如果到了下月中香港局勢仍未見好轉，歐盟成員國也就無可避免要重新評估在港經營的風險，考慮減少在香港的投資。

京如不擬讓步 要準備應對市場波動

北京如果不打算作任何讓步，藉以緩和香港局勢，就要作好準備，一旦美國和歐盟發出警告，提醒其企業評估及規避香港的經營風險，金融市場將難免波動，香港金管局和中國人民銀行可能要適度介入，維持港元匯價穩定，保持這國際金融中心有效運作。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]