阮穎嫻：施政報告左支右絀 政府放棄一代青年

局勢混亂，報告除了頭幾段老調譴責各方外，幾個月的亂局彷彿無發生過一樣。不止新瓶舊酒，對應現今危機的措施乏善足陳，看來問責高官過去幾個月只顧「止暴制亂」，左支右絀，實在交不到貨。

舊房策翻炒當新招

今年大家仍然聚焦房屋土地，先是官媒及建制旗艦政黨吹風引用《收回土地條例》（條例），新華社亦發文點出香港市民住屋問題最突出。由董建華年代開始，房屋一直是官員永續爭取的核心政策，但多年來無真正改善及解決過，今次施政報告經上頭督促後，房屋土地着墨頗多，但實效不大。

大家最關心「鬥地主」，是以政府引用《收回土地條例》建公屋。其實一直以來，在規劃區上的農地如果被劃做公屋地都會用條例收回，並不是新鮮事，當中未來5年已涉及400多公頃，早已規劃好，就算林鄭下台還是會照做，所以不是「新思維」。幾條寮屋村由港英時代收到現在，還未收到村。政府在「反送中」一役耗盡所有政治能量，前人做不到，現在做到的機會只會更小。

真正前所未有納入考慮的地段其實只有屏山及藍地一帶160公頃的地。一般收私地建公屋都在規劃區內，這些地暫時未被規劃，所以政府稱這是「突破思維」。

這是「鬥地主」還是「益地主」呢？其實未知，因為收地有補償，會計上賺蝕要看地主成本價。發展公屋即是有基建，那鄰近土地就能由過不了城規會，變成可以通過城規及加大地積比。

一向政府及地產商的平衡都是政府拿一點地，但又留有空間讓地產商發展私樓，粉嶺北、古洞北都是有贏有輸蝕尾賺頭，當中又有官商旋轉門、地產商角力等因素影響。新界東北新發展區都有涉及收地建公屋，不見得地產商是全賺或全蝕的。問題是整個管治是否要轉方向及真的「鬥地主」，讓港資地產商輸着走，特區政府未必話到事，只是執行，這才是地主最大的擔憂。

短期供應緊絀 黑衣人攬炒

供應何時會到來呢？一般要規劃土地、收地、建基建成熟地、建樓等，各樣加起來，無10年也不會成事。2014年反對新界東北發展示威者衝入立法會，至今5年，莫講話屋都未有一間，收地也只做了第一階段，指望最快要2023年才有現樓供應市場。然後還有「明日大嶼」，一年前「土地大辯論」辯到口水乾，一年過去無寸進，撥款都要暫緩，指望最快2032年才有供應。

短期供應卻非常緊絀，未來約10年公營房屋的長策目標是31.5萬伙，但房委會5年來只供應到約9.5萬伙，私樓供應亦少，公私比例由六四比改做七三比後，私樓供應目標更低。

官員及建制派歸咎房屋問題導致抗爭連連，但卻沒有短期又極有效的措施解決，現在說收地，是需要的，但以香港5年一大抗爭的地運來說，實在捱不到供應增加那天。

放寬按揭口惠而實不至

今次放寬樓宇按揭上限及壓力測試為另一焦點。但這個政策政府一早已說實質作用不大，只為了「觀感」。

這政策完全反映了政府的思維：口惠而實不至。回想林鄭第一份施政報告，300元的車船津貼佔據各方討論，對政府來說雞碎咁多但就成功轉移視線。今次放寬按揭一樣。青年並不是想供一世樓，而是以合理成本得到一定生活水準，租也好買也好公屋也好。

要真正解決問題，一是增加供應，但這是長遠問題，坐底10年，遠水不能救近火。二是重新分配財富，例如向非自住樓收20倍的超差餉，收到業主怕，交重稅交到賣樓，那麼物業市場就能降下來。

林鄭月娥自己識寫「房屋除了是供求問題，往往亦被視為一個公義和分配的問題」，但再分配會損害有產階層的利益，業主大怒，影響政權穩定，所以有效的政府不會做，政府做的不會有效，只能做門面工夫，就像考生無讀書去答題，隨便作兩句搪塞就算數。

其他房策都不是大改動，租津無甚特別，只是在N個弱勢津貼項目上再架牀疊屋。過渡性房屋進度緩慢，3年來只有約250間共享房屋應市，明年第二季社聯會有多89個組合屋供應，實在不知道政府如何湊夠1萬個。租置是貨尾，老董時代的產物，但貨尾樓齡極高，並不吸引。安達臣道那個「首置樓」在林鄭2017年上任時講到現在，只得一幅地，還好意思一講再講。市區重建局已表明不想再做首置，現在繼續逼迫市建局。

青年政策隱形 民生政治都無解決過

青年在施政報告裏幾乎消失，足見特區政府放棄一代青年的決心。整份報告，提及青年的只有兩三千個青年宿舍牀位，及搭建平台讓不同專業人士和青年可參與探討「明日大嶼願景」。首置樓無關主流青年、放寬按揭很多青年也供不起，教育津貼只惠及中小學生，他們大部分未成年，實收津貼的是他們的父母。

雨傘運動後，政府好好醜醜也弄一大堆青年工作出來，有無效都好，都叫有做樣有賣力。

今次被捕者大部分是青年，但施政報告青年問題沒有着墨，更宏觀的政制問題無處理，仍然停留在把亂狀壓下去就解決的看法。

林鄭無好好處理自己一手造成的政治問題，還敢串彭定康。話說彭定康就是在北愛問題上一手平定局勢，獨立調查並重建警隊信譽的達人。六七暴動後，港英政府着力處理民生問題，香港福利制度經歷大爆炸式的增長，十年建屋計劃、九年免費教育，令上一代藉着制度飛黃騰達。人家才是「民生處理政治問題」的佼佼者，成立廉政公署等亦令上一代港人引以為傲。

天氣漸涼，假日去麥理浩徑行山論政，想想麥理浩留下了那麼多令人津津樂道的建設和歷史，再回到現實面對林鄭帶領的這麼一個破敗的政府，只好望山興嘆。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]