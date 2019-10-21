林添生：市民與發展商之間也需要「對話」

對話比對抗好，是因為雙方可以透過坦誠溝通，理解雙方作為或不作為背後的真正動機或限制，從而減少誤解和矛盾。對話後，抗爭者未必同意，但會明白政府不進行獨立調查的苦衷；同樣，政府也會明白抗爭者為何堅持「五大訴求，缺一不可」。

要消除誤解，市民與各大發展商之間可能也需要一場「對話」。

「囤地推高樓價」 對發展商最大誤會

指控發展商大量囤地，推高樓價，可以說是對發展商的最大誤會。說句公道話，發展商也是生意人，也需要盈利和現金流；長期只累積麵粉而不製造麵包，並不符合利潤最大化。說發展商是「地產霸權」，更是正中有心人下懷，可知道，香港的土地及房屋政策是由政府主導的。

多年來被批評為「地產霸權」的李嘉誠，去年亦終忍不住反擊，在傳媒訪問中指出香港地產市場根本一直由政府主導，暗指真正的「地產霸權」是政府而非發展商。

讓數字說話。以新地為例，過去3年，新地已將約900萬平方呎的農地轉為總樓面面積達800萬平方呎的住宅用地，而現時新地持有的農地中，約有三分之二正處於土地用途改劃的不同階段當中。世界上沒有魔法師，發展商也不是，積極發展用地的同時也面臨不同限制。規模方面，農地改劃為住宅用後地積比率往往偏低，很多時地積比率連1也不達，未能地盡其用。另外，部分農地面積較細，必須與其他土地併合才有發展潛力。發展商在處理新界農地時往往遇到細碎、業權分散的地塊，不少更涉及業權難以追蹤的祖堂地。有別於市區重建，發展商不能「強拍」新界農地，令併合地塊成為不可迴避的過程，而需時超過10年的案例比比皆是。

土地併合只是發展的首步。要解答為何發展商推出發展項目需時，便要理解香港的土地發展過程。發展商需為項目提出規劃申請，當中包括進行環境、交通運輸、基建各項評估等，更需諮詢不同持份者。城規會批出規劃許可後，發展商便需向地政署申請換地，與地政總署商討契約條款和補地價等。在現行機制下，發展商往往需要花超過10年、甚至20年去處理各項繁複程序。發展Park YOHO和Grand YOHO的規劃許可和批地程序歷時超過15年，馬鞍山的迎海星灣花了逾5年併合土地，然後耗了12年與政府商討補地價。

拆牆鬆綁加快建屋 相信是共同願望

政府如果能縮短農地轉換審批程序，在規例方面拆牆鬆綁，加快發展商建屋步伐，相信是市民和發展商之間共同願望。即使發展商發展新界農地困難重重，但筆者相信私人發展商的效率仍遠比政府的高，更快能供應住宅單位。政府於1990年代開始規劃發展古洞北、粉嶺北、洪水橋為新發展區，到目前仍未有居民受惠。即使政府引用尚方寶劍《收回土地條例》，也會遇到清場阻力和社會反彈，效果可能適得其反。

這場「對話」有何出路呢？筆者希望提出4個方向，拋磚引玉，相信對加快發展商推出單位，盡快紓緩緊絀的房屋供應有所裨益：

（1）政府做好主導角色，在土地規劃程序和規例方面拆牆鬆綁，積極協調地政、規劃、運輸、環保等各部門的要求，成立高層次委員會，加快項目上馬。

（2）提高部分項目的地積比率，加大建屋密度，令項目可提供更多中小型單位；加快發展基建項目，例如主要幹道、供水排污系統等。

（3）若政府利用《收回土地條例》收回農地，必須針對已規劃作公營房屋用途的土地，以符合法例上的「公共用途」，以減低法律風險（參考當年發展荃灣、沙田、大埔、將軍澳等新市鎮時的模式，「公共用途」即為興建公營房屋、公共設施和社區設施等）。

（4）收回土地時，應合理賠償，更不應將收回的土地重新推出市場拍賣。

作者是公共政策及事務顧問、前政府公務員

[林添生]