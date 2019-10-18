黃振球：亞洲領導全球創新 香港能否華麗轉身

此刻英國名牌雜誌The Economist（《經濟學人》）選擇在港續辦亞洲創新高峰會議，這股外國勢力對香港作為區內金融中心地位仍予以肯定，也對香港近年積極發展創科的努力作正面評價。但主持人坦言下屆會議是否重臨香江，抑或轉到深圳，是個未知數。

高峰會主題討論是：亞洲今天是領導全球創新的基地？當中兩個關鍵詞，即「亞洲」和「創新基地」，須先釐清它們的含義。

首先是「亞洲」，廣義地理上跟「非洲」以蘇伊士運河分隔，與「歐洲」就以裏海、高加索山脈及土耳其海峽為界。所以中東地區包括伊朗、伊拉克以至以色列，都份屬亞洲成員。不同人對亞洲有不同闡釋，麥肯錫全球學院就曾為亞洲下了至少4個概念，包括傳統亞洲（Conventional Asia）、新興亞洲（Emerging Asia）、邊陲亞洲（Frontier Asia），以至「亞洲就等同中國」論（Asia in China）。

實際亞洲佔全球總人口約六成，平均年齡僅超過30歲，比北美及歐洲年輕至少7至10年。不要小看這7到10個年頭，因為在創科領域，7到10年實質就等同2到3個世代！

其次是「創新基地」，它不僅包含意念啟迪、科技研發、初創匯聚、加速孵化、產品市場化及成長的整套商業流程，背後還有一個龐大的供應鏈及健全的生態系統，對創新產業發展的每個環節給予支持。

伴隨年輕的消費族群，新興商業模式造就創新。碰上天時、地利、人和，亞洲可謂得天獨厚，大有可能領導全球創新發展。

數碼時代優勢

2018年全球創新指數為126個經濟體系給予評分及排名，頭3位是瑞士、荷蘭、瑞典。亞洲國家或地區進入頭20位的，有第5名新加坡、第11名以色列、第12名南韓、第13名日本、第14名中國香港和第17名中國大陸。中國大陸較上一年上升5名，首次進入前20強，證明在研發和創新發展的優先政策有效。

同時，世界經濟論壇一項指數顯示，南韓在創新方面排名第一。政府出資加強其人工智能（AI）研發能力，並在針對勞動力轉移的市場政策中排前列。經濟學人智庫最近編製了各國的自動化準備指數，頭4位是南韓、德國、新加坡和日本。這些證據都指向亞洲很有可能成為創新領袖。

除卻年輕世代，亞洲代表全球四成科技研發資金的投入，及六成專利發明的產出。它亦代表創科產業巨大的市場需求。以5G通訊為例，全球四大投資5G的地區，包括中國大陸、南韓、新加坡及香港，全都在亞洲。再者，5G是工業物聯網（industrial internet of things）的推手。工業物聯網又是第四代工業革命的核心。在數碼時代，亞洲的優勢愈見明顯。

步向科技冷戰時代

今天全球各國在科技領域上競爭日益明顯。美國國家科學基金會最新年報顯示，儘管美國仍在科學工程及研發投資方面領先全球，在眾多高科技領域比如芯片、軟件等，美國依然佔絕對優勢，但中國在這方面的追趕速度也是驚人的。

中美從貿易摩擦逐漸演變成貿易戰；在科技板塊，特別是5G流動通訊設備的話語權上的爭鬥，透視科技冷戰的苗頭。美國白宮首席經濟顧問庫德洛以美蘇冷戰與中美貿易戰比較，指中美談判持續了18個月，過程不算漫長；若需時10年，美國也要做正確的事。所以中美兩國刻下互不相讓，互徵關稅。

參照美蘇兩大陣營過往冷戰的經驗，今天的美中科技冷戰很可能是翻版。冷戰的過程短期會令全球供應鏈脫鈎，引發物價上漲和失業潮；長遠來說，可能刺激更多變革及更好的創新。

智能化還是被監控？

科技也並非只有優勢，也有弱點，私隱就是其中之一。在近期的一些動亂場景，智慧燈柱被拉倒，就因為它被視為有人面識別能力，對私隱產生威脅。有人甚至戲謔「智慧」與「監控」是可互換的詞彙！

中國政府對私隱的看法，往往跟西方國家有極大分歧。據調查，全球十大被監控的城市，當中就有8個在中國，重慶與深圳分佔冠亞軍。外國上榜的有英國倫敦及美國亞特蘭大。但對中國老百姓來說，他們並非不關注私隱權利，好大可能是出於實用主義，願意把私隱交換方便罷了。

隨着大數據的廣泛使用，各行各業都逃不了這場數據革命。隱私計算（privacy computing）將應運而生。例如用邊緣計算法（edge computing）來存取、分享、儲存及應用等。若把人工智能放到日常生活的感知器、智能電話等，再通過高度隱私安全的科技如區塊鏈（blockchain），我們或許可以安心傳遞或分發個人資料。

創科競賽 香港會否掄元

上屆政府設立了創科局，推動創科來支持新經濟增長點，但部分業界仍詬病為用錢來購買創新。

真正困擾香港發展創科的，其實是人才的質與量。受制於人口只有700多萬，工程科學從來不被尖子看重，創科巨頭從不熱中考慮香港為亞太區總部。

創新並不是發明，而是用來蛻變現有產業。像傳統的電力公司，近年把機械電表轉換到智能電表，方便客戶節能減排。透過無線通訊，智能電表可化身成家居物聯網的指揮官，接受智能電話的指令來管控家中大小事務。假若你忙到不可開交，未來AI電表更可依靠大數據作分析決定，成為智能管家，為你操心。

話說回來，香港在創科競賽的頭幾回合雖盡皆敗北，憑着港人永不放棄的精神，相信可急起直追。當中主要看能否釋放人才、資本、信息、技術四大活力元素。社會經歷過反修例運動後，各方面都極需要創新科技來改變現狀。特區政府如果有火鳳凰的志氣、置之死地而後生的決心，便可以華麗轉身。而年輕人的本錢就是打不死。當年輕遇上科技創新，就變成無限可能了。

在英國的維多利亞時代工業革命前後，有很多種不同發明；特別是蒸汽機、煤、鐵和鋼，是促成工業革命技術加速發展的4項主要因素。這個時期的大英帝國走向了世界之巔，經濟量佔全球的七成，貿易出口更比全世界其他國家的總和還多上幾倍。

之後英國就陶醉於眾多成就中，沉迷於世界霸主地位，將這一切歸結於制度優越，而沒有想到制度仍存在許多弊病。它猶豫於對制度進行及時的變革，沒有審視自身的缺點與不足。

從科技歷史角度看，今天科技創新之於信息時代，就類近工業革命的維多利亞時代。今天亞洲領導全球創新，但單靠人工智能、邊緣計算、5G通訊，又是否能夠創造一個美好新世界？

作者是上海大學智慧城市研究院客席教授、劍橋大學科學與政策中心院士

[黃振球]