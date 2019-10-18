曾志豪：暴政陰霾仍在 如何雨過天青？

林鄭希望香港回復正常，但這種「天藍」只是大陸的「APEC藍」。即是為了營造一時的良好氣氛，用人為方法製造藍天白雲的潔淨空氣環境，卻沒有真正解決污染問題。

林鄭希望用刺激樓市的經濟手段，用金錢製造香港的APEC藍，但沒有解決真正香港的問題。

林鄭試圖一切如常，但她自己唱壞了自己的大戲。她未有堅持在立法會議事廳宣讀《施政報告》，在受到泛民抗議之下，選擇躲在室內用視像方式宣讀，毫無承擔，更被議員嘲笑是「流亡政府」。如果一切正常，有這種閃躲的政府嗎？林鄭身體力行告訴你，香港根本不正常。

林鄭政府甚至取消了例行的電視烽煙論壇，似乎就是害怕致電市民不依劇本談論樓市政策，而是追問五大訴求。這也是說明，香港今天根本不正常，樓市的確很重要，但不可能是今天香港人的重點！

林鄭試圖再一次把示威的焦點放在樓市問題，其實她應該知道自己在說謊，運動來到10月，警員已經開了真槍，拉進警署也是九死一生，看看Now車長的經歷便知一二。哪個香港人為了上車會把自己的命也搭進去？於是連建制派議員也開口批評林鄭試圖把政治問題用樓市解決，實在是匪夷所思的政治思維。

一手硬一手軟 不對焦的拙劣手法

再者，林鄭用這麼多心機希望香港雨過天青，但施政報告發表當天晚上，民陣召集人岑子杰再次遇襲，浴血街頭！政治暴力打壓陰霾明確摑了林鄭一巴掌：並非市民不想回復正常，是不正常的暴力威嚇，叫人無法正常啊！

張建宗完全迴避警暴問題，只叫大家向前看，別再糾纏7．21事件，就像是北京呼籲不要糾纏六四一樣荒謬可笑。台灣的2．28慘案即使過了半世紀民眾仍未遺忘，最後國民黨始終要鞠躬道歉。香港政府覺得自己能拖一世嗎？

林鄭或者北京看來準備了一手硬，持續高壓的警權；一手軟，用經濟誘因，試圖解決這場政治運動。如此不對焦的拙劣手法，教香港社會如何能重見藍天？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]