葉兆輝：香港不再一樣 需重新再出發

恐慌仇恨像癌症 不斷蠶食社會基本

剛剛實施的《禁蒙面法》，希望阻嚇未成年人參與示威活動。當然，政府對於解決社會上深層次的矛盾還是責無旁貸的。看見年輕人參與暴力示威，甚或那些極端暴力的行為，都簡直令人無法理解。究竟有什麼事情令他們如此憤怒？在這場社會運動中，亦發現有人對勇武青年表示同情。可是，這個「好心」可能帶來一些無心的反效果。這樣會令年輕勇武派誤以為自己的暴力行為是正義的事情，甚至沒有需要承擔任何後果。另一方面，政府亦不應因這些示威者暴力的行為，只顧支持警方的武力升級，而漠視去成立獨立委員會，找出問題癥結所在，以正視聽。

年輕人對政府和警方的不信任是可以理解，尤其是警方處理元朗白衣人7．21事件，如果當天那兩位警員能制止白衣人的行動，相信整個社會運動發展將會改寫。現在一些假消息或自製的新聞充斥整個社會。無論是自殺或「被自殺」的消息、「警察對示威者的性侵」、「內鬼造成港鐵的破壞」、「解放軍假裝速龍小隊」，消息真確與否，已不重要，只要在網上瘋傳，為了達到目的，各取所需。現在的情况，使到社會上彼此之間的不信任、恐慌和仇恨就像罹患癌症一樣，正在不斷蠶食整個社會的基本，甚至拖垮了整個香港。難道香港人已經不可以用文明和結實的證據作出討論和互相交流嗎？

需彼此將暴力對抗降溫 懸崖勒馬

如果「攬炒」可以令香港有轉好的機會，令到青年所期望的目標更易達到，這似乎亦有點奢望了。若然不是的話，可否停下來，小心再想一下，休息一下，不要被假消息所引發情緒牽着走？因為要走的路還很遠。一直以來，香港的鐵路和機場都是在全球引以為傲的設施，現在受到蓄意的破壞，究竟是哪一方面的人破壞？

政府並沒有因為這些破壞而滿足了示威者的訴求，結果換來政府更大的打壓，更多人受傷；另一方面，社區承受更大規模、更嚴重的毁壞，擾亂民生。

各方面繼續使用暴力就可以改善現在的狀况？恐怕就是不可能了。現在需要的是彼此將暴力的對抗降溫，懸崖勒馬，重新上路！

再者，有一些年輕的示威者曾明言自己已寫下遺書，並帶着它走上前線。在10月1日，荃灣18歲中五學生險些中槍身亡的事件，以及10月4日，元朗14歲中槍男童的事件，都足以敲起各界的警號，他們在混亂中受傷，社會齊心向暴力說不，是為保護我們年輕的一代，避免他們受傷，甚或有生命危險的機會。

現在大家都在渴求有效處理暴力的問題。這個社會運動已經改變了香港，香港不再一樣了。如果政府在執政上無法作出務實的轉變，經濟環境難以回復，至於暴力衝突則有機會持續，以致社會動盪不堪。政府不能妄想以為「食老本」，沿用舊有的執政手法，問題就會自然解決。

譴責暴力非割席 反而是愛與關懷

政府需要用新思維去改善執政，並實行一些務實的政策，改善民生和政治的訴求；特別是針對年輕人的政策，以解決民生的問題。樓價持續的高企、青年無法上樓，甚至缺乏上流機會，而立法及有效的行政和選舉制度等，都是社會大眾一直的渴求，這一切都是必須要正視及改善的。中央政府也應該思考如何在這後現代的世紀，改善與香港的關係，一國兩制的成效與否是雙向的。對年輕一代多下工夫。我們每一個人都是社會的持份者，因此沒必要把香港困在籠子裏，令其動彈不得，不能夠有效對整個內地和「一帶一路」的發展作出貢獻！

無疑香港還有其不可抹殺的價值，就如人力資本、專業性，以及完善的金融和法律體系，另外，香港多間大學也是享負盛名。我們需要好好的培育年輕一代，把他們最好的發揮出來。儘管經濟不能回復從前，我們還需要學習改變、適應，以及應對一切的轉變。譴責暴力並不是剝奪青年的權利，也不是放棄年輕人，更不是與他們割席，反而是對下一代切切實實的愛與關懷，與他們同行。

負責任政府 要確保年輕人聲音被聆聽

一個負責任的政府，一個有效的執政，不但需要關顧年輕人的抱負，而且更要確保他們的聲音是被聆聽。改善他們生活的機遇不僅是一個良好的投資，而且是將來的一個要好的保障，防止再次有動亂的發生。北愛爾蘭的衝突，用了30多年才解決；恐怕香港不能承受3年多現在的混亂，到時人財兩空，結果不就是雙輸了嗎？現在急需要讓大家用謙卑和寬恕的態度，成立獨立調查委員會，作出檢討，對於受影響的人家，包括年輕的被捕者、警隊，給予機會，修補彼此的關係，重建我們的城市。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授（人口健康）

[葉兆輝]