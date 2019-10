歐陽五：莫雷「爆雷」激起對自由再思考

首先,莫雷不懂香港有因可循,這個「因」即他所置身的西方媒體環境。只不過,莫雷似並未留意到近期輿論的變化:自香港爆發修例風波至今,已有西媒開始拋開早期幾乎一邊倒「pro-democracy」的先驗立場,逐漸看清了在香港發生的事實真相。10月5日,BBC在報道香港公共交通因暴行癱瘓時,在標題和文中都多次使用「暴徒」(rioters)一詞;10月7日,《紐約時報》網站罕見發表文章,揭露暴徒「動用私刑」(take justice into their own hands)。筆者相信,假如莫雷真的關心香港,就應當多去了解香港的歷史和現實,得出的結論便不會是一句如此輕率的口號了。

尊重彼此言論邊界 應有之義

其次,莫雷沒能全面理解言論自由及其邊界。言論自由當然是有邊界的,而不同國家和社會的言論邊界,由各自不同的「政治正確」所決定。美國不乏「政治正確」的標準,其內容涉及美國的憲法、民主、種族、性別等。當年NBA快船(快艇)隊老闆Donald Sterling因為種族主義言論的曝光,被迫轉讓球隊所有權,正是因為觸及美國「政治正確」的底線和邊界。中國的「政治正確」同樣鮮明,即維護國家主權和領土完整。以上「政治正確」標準的形成,與兩國不同的歷史背景密切相關。於中國而言,近代史上遭遇的侵略和殖民是形成如今「政治正確」的重要根由。

在不同國家的交往中,互相尊重彼此的言論邊界是應有之義。正如勇士隊主教練科爾評論此事所言:「中國人從不會問我:『為什麼美國人會拿着AR-15S在商場裏掃射?』」NBA既然前往中國從事商業經營,自然需要理解中國的「政治正確」是什麼,而把中國換成其他任何國家,道理皆然。

最後,圍繞莫雷風波的內地民意,顯示出對自由的真正尊重是立足於底線之上的多元表達。以剛在中國結束的兩場NBA中國賽為例,球迷中有抵制NBA、不去觀賽的力量,也有表達愛國立場、且希望籃球能彌合政治紛爭的觀賽力量。中國政府並沒有取消NBA中國賽,更沒有干預這兩種有異同的力量,普通民眾的聲音得到了充分的多元表達。

在筆者看來,抵制NBA的球迷表達自己的立場,而不去強行阻攔觀賽的球迷,這便是對自由的尊重。打着「自由」的旗號損害他人的自由,就有滑向民粹的危險,最近香港發生的不少事件都已有證明。理工大學香港專上學院教師因在課上表達自己是中國人和反暴力的立場,遭到逾百名學生禁錮辱駡;香港中文大學內地學生在對話會上表達愛中國和香港時,現場激進學生叫囂大量污言穢語,不堪入耳。筆者衷心希望,這些走入誤區之舉,能早日得到反思和糾正。

作者是時事評論員

[歐陽五]