吳壁堅：通識教科書本應送審——談新推行的「自願諮詢」制度

「毋須送審」違公平原則

筆者認為這是正確的一步。坊間均好奇為何通識教科書不用送審，據2014年時任教育局長吳克儉所言，教育局建議通識科應用廣闊的材料作為教材，不應靠教科書，故此教育局一直不認為出版社的教科書是「課本」；而且教科書一般有「5年不改版」的限制，以免書商頻繁改革，令書價有上升壓力，但通識談及的是當代時事，「5年不改版」不符合實際需要，所以就免卻送審。

不過，就算教育局不鼓勵通識科用教科書，但通識教科書仍然大行其道，因為教科書本身並不止是一本書，出版社也會提供不同類型的教材，如網上支援、工作紙、筆記、簡報等，所以通識教科書仍然大受歡迎。而如果教育局只讓通識教科書獨善其身，實有違公平原則。再者，坊間廣泛討論通識教科書的原因，除了因為內容本身的問題外，也包含一般市民並不知道原來通識書毋須送審，故此引起輿論反彈。

所以這次自願諮詢，確實是踏前一步，因為自願諮詢意味着通識教科書會經過教育局邀請的專家評審，然後提供意見，優化該書，起碼能確保內容上正確，也能改正一些不適合或重複的部分。對用家而言（包括家長、學生、學校等不同持份者），也是好事。有人認為現在只有7間出版社參與自願諮詢服務並不足夠，但筆者必須在此釐清一點，就是稍為對通識科了解的行內人也知道，這7間出版社的通識教科書的使用率幾乎接近百分之百，故此也沒有所謂漏網之魚的情况。教育局與這7間出版社協商，本就有其道理存在。

自願諮詢只可作權宜之計

但是，筆者認為自願諮詢只是為回應近來通識科的爭議而來，故此只可作為權宜之計。首先，此制度並未面向所有出版社，就算該出版社所出的書用家不多，但仍應該要送審。然後是制度應面向全體，故此通識教科書最終也必須接受送審制度，才是公平做法。

當然通識教育是一門新學科，其特性也與一般學科不同，可作彈性處理，例如放寬「5年不改版」的限制，讓出版社能以合理方式修訂教科書內容。當然教育局可設置限制，例如限制書價升幅。另一方面，針對通識教科書重新送審後可能增加審書工作量，教育局亦可聘請更多專家從事這項工作，務求能縮短處理改版審書的時間。

「政治任務」憂慮不必要

不少人會認為是次自願諮詢服務是一項政治任務，覺得是為了刪除所有不利政府管治與批評國家的內容，甚至有人會藉此認為所有教科書也毋須送審，還學校選擇教材的自由。筆者認為這種憂慮是不必要的。首先，通識教育強調多角度思考，如果相信教育界是專業的話，也應相信教育局所聘用的通識專家會堅持這項原則。而就算評審真有誤差出現，也有恒常的上訴機制，而傳媒也會有所監察。再者，學校選書很難逐個單元、逐本逐頁比較，故此還是交給專家去確定書本質素較好。

筆者相信涉及通識科的爭議，尤其是近來社會事件的發酵，教育局處理上自會小心，才會有自願諮詢的第一步，而不是一刀切立即送審，所以不宜在此過早下判斷。

作者是將軍澳香島中學通識教育科主任

[吳壁堅]