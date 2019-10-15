陳曦彤：通識科不走向專業 又何來專業諮詢

通識科與教科書存在根本矛盾

有別傳統科目，通識科從來沒有教育局檢定教科書；坊間發售的所謂參考書，並無任何官方認證。不設教科書的原因，是課程不建議教師使用課本，《課程及評估指引》甚至明言「學與教資源不應只源自教科書……學生須自行探索不同的資料，研習時才不致被少數視角所局限」。傳統使用教科書的方式，嚴重規範教師及學生在分析議題上的深闊度以至探究方向。教科書的編寫及檢定時間，於一個議題而言亦過長過慢。倚賴教科書的後果，只會是課堂與社會切割及學習滯後，其存在與通識科所倡議的議題探究是完全背道而馳，可見教科書送審根本無助做好通識科。

通識科必修地位 源於課程彈性

早前有議員曾以課程過闊為由，質疑通識科必修必考地位。但事實上，通識科作為必修科的獨特身分，正建基於其課程的彈性及寬廣度。相對於較強調學術知識應用的選修科，又或以語文理解表述為綱的中英文，通識科是極少有能把多角度思考、時事觸覺、專題探究等能力放於最優先位置的科目。而這些能力得以在通識發揚光大的基礎，則歸功課程並未受各理論框架或學術概念束縛。師生在較弱的單元框架下，可自由選擇不同議題、探究問題及分析角度進行討論講授，讓新近突發議題靈活進入課堂，學生亦可以個人化地選擇感興趣的議題，深入了解探究。因此，課程彈性是通識科獨特優點。限制師生選取教材，甚至以此理由取消其必修科地位，可說是本末倒置之舉。

通識科核心問題在專業化而非教材

教育局在公布自願專業諮詢服務後，不少同工都憂慮其評審標準。筆者看來，教育局此舉無疑會自招煩惱。多年來通識科教材編訂的宗旨就是因材施教，教師可針對學生能力及團隊強弱度身訂做教材，一直以來行之有效。惟局方提供專業諮詢服務，甚至長遠送審，則變相承認通識書官方地位。此舉所引致與課程指引的矛盾，甚至送審後仍然貨不對辦的問責問題，將為局方帶來更多不必要的爭議，亦影響教育局在科目發展上的權威。

通識科好不容易走過10年，進入成熟階段。局方與其花心神在可有可無的教材檢定上，倒不如推動通識專業化，從評估教學到製作教材，提供3層師訓架構予前線同工，以凝聚專業社群及奠定業界標竿，釋除外界疑慮，才是做好通識科的正途。

作者是通識教師

[陳曦彤]