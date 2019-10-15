梁美儀：「止暴」於民意逆轉前

反修訂《逃犯條例》抗爭運動至今已4個月，雖然香港市道和局勢相當嚴峻，但由於警方濫權情况未見收斂，現階段仍未見民意逆轉。不過，在普羅市民以無比忍耐去承受抗爭帶來的代價之餘，某些破壞行為也是時候收手了。

當本來「心繫市民生活每一程」的港鐵，變成為配合警方行動而動輒封站或提早停止服務的「Empty R」後，車站設施每每成為示威者的攻擊目標。然而港鐵是香港市民相當依賴的公共交通工具，每日乘客量超過500萬人次，若港鐵因出入閘或售票設施遭破壞而要較長時間停止某些車站運作，不單會令一班本來容忍抗爭行動的市民反感，這也等於截斷原本支持示威活動市民的出行途徑。又如馬路上的交通燈，頻密而大範圍的破壞，對行人與行車造成的危險太大。

當然，究竟誰是破壞者，在「人鬼兩不分」的時代，沒人能說得準，但有人持續去破壞多名建制派議員的地區辦事處，也是不能接受，而這又會否成為當局延後原定下月區議會選舉的「理據」？

另一個遲早會觸發民意轉向的，是針對不同政見人士的「私了」行為。兩個月前，示威者在機場圍綁「環球網記者」付國豪已引起部分市民反感，如今私了暴力已三級跳，每每在電視上看到的都是「被血流披面」的畫面，最新還發生有人以利器割傷警員頸部的事件。這類隨時可造成人命損失的行為，必不為大眾接受。

無限制的暴力行為，終究會失民心。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]