張光源：中國語文科聽說考試爭議

考查說聽能力的意義

據說有人曾建議，中國語文為學生之第一語言，聽說考試虛耗課時，缺乏效度，故應取消。但翻看中國語文科《課程及評估指引》，曾指出語文學習應以讀寫聽說為主導：「語文學習應以讀寫聽說為主導，並有機地結合其他範疇和語文學習基礎知識，開展綜合性的語文學習活動，讓學生從實際情境中學習和運用語文，培養綜合運用語文的能力。」（第4.3段）

根據上述闡釋，筆者雖不是語文專家，亦可理解中國語文科考查說聽能力的意義。這點可從3個角度思考。

第一點是要明白說聽卷別重點考什麼。可能大家有一個考慮，就是中文是學生的母語，說聽能力還需考核嗎？考查母語的說聽能力，其意義與目標當然與第二語言不同。中國語文的聆聽測試，着重較高層次的理解能力，而不止是考驗對一些字詞的基本理解。聆聽理解主要考查學生在聆聽一段說話後，能否理解說話的內容主旨，分析要點與其間的關係，從而了解和判斷講者用意或立場。中國語文的說話測試着重較高層次的表達能力，包括說話內容和技巧，而不止是考核發音是否正確、說話是否流利等一般日常應對。內容方面，測試學生的說話是否切合題旨及充實，組織是否有完整結構、條理明晰。技巧方面，視乎用詞是否準確、語調是否合適，以至修辭技巧是否運用得當。

第二點是考試卷別乃配合教學課程。如果中國語文學習「應以讀寫聽說為主導」，任何建議應以維持這4種能力水平為依歸；如減少個別能力之評核如聆聽和／或說話部分，則需提出充足理據。中國語文科之說聽卷別在1994年已在香港高級程度會考引入，2007年中學會考亦引進說聽卷別，那些年甚少聽到對這兩卷的批評。公開考試設有說聽的卷別，是因為教學課程有這方面的內容與教學活動，教育局TSA（全港性系統評估）中國語文科在小三、小六及中三各主要學習階段，都分別有說聽卷別。那麼只探索聽說部分是否可修訂或減少，而完全不提讀寫部分是否也需修訂或減少，是缺乏理據。

第三點是培養良好說話能力有實際需要。良好的聽說能力，對主修任何科目的中六學生來說，都有現實需要，實用價值絕不低於讀和寫。僱主招聘人手，會找申請人面談；大學收生程序也會設面試。分析時事的時候，不少KOL（key opinion leader）不也是用視像講話去溝通嗎？有人或會說念理科不用理會溝通能力，筆者並不認同這觀點。當我們要把所知和所學向其他人介紹，便要考慮怎樣去表達；而在表達過程中，可加強學生對內容的了解，並刺激思考。另外，即使個人有無限創意，仍需與他人合作來辦事，互相溝通非常重要。還記得念中學時，每年學校主辦開放日，亦參加「聯校科學展覽」，筆者有機會向到訪嘉賓介紹如何操作儀器及介紹實驗結果，每套裝置都要設計poster來配合講解，故此要仔細考慮如何將內容有效地表達，不可「隨隨便便」。那時已深深感覺到如何把所學內容解釋清楚，是一門重要學問。

在學習上下工夫 可考慮減選修部分

當下該做的應該是研究如何令學生把語文學得更好，而不是降低要求來遷就某方面的需要！筆者還記得在1994年，由於大學資助學士學位劃一為3年制，英中或中中學生都要應考高級程度會考，而中中同學最大問題在英語運用科。那時並沒有人要求當局減少考試卷數，或採用較低水平來遷就；反而當局在行政上提供協助，英語運用科較其他科目提前約6個星期放榜，好讓英語運用科未達標之中中同學修讀教育署主辦為期6周的課程，然後參加「補考」。當年引進此步驟，目的在協助接受母語教學的學生，能達至各高等院校及學系所要求之英語運用科E級成績。

筆者認為《課程及評估指引》既然已確立讀寫聽說之主導地位，便應保留4個語文範疇能力之評核，不應隨意妥協課程及評核之水平。聽說能力這兩方面的訓練，其實有助刺激學生思考，並引導他們重視思想的條理組織、反應的敏銳與詞句運用的準確。要減輕核心科目課程及評估分量去釋放空間，可考慮減省中文科選修部分，主要原因是選修部分屬教學手段而非語文科之核心能力。減少選修部分比重，亦可大大減輕校本評核之負擔。

作者是自由撰稿人、考評局前發展及教育評核總監

[張光源]