王萬里：香港法院無權司法覆核緊急法

儘管禁蒙面法的訂立得到香港社會主流民意歡迎，但卻遭到反對派的極力反對和司法挑戰。在學聯前副秘書長岑敖暉申請法庭禁制令被拒後，24名反對派立法會議員於10月5日入稟高等法院，就緊急法提請司法覆核，並申請頒布臨時禁制令暫緩禁蒙面法實施。法院已拒絕頒布臨時禁制令，正按正常程序處理司法覆核。

人大1997年已確認採用 港法院只能承認

據傳媒報道，反對派提出司法覆核所聲稱的主要理據是：緊急法賦予行政長官會同行政會議制定規例的權力違反了《基本法》關於特區立法會是唯一立法機關及政府與立法會之間權力分立制衡等規定，依其制定的禁蒙面法應予禁制實施。筆者認為，緊急法是香港回歸前已有法律，已經全國人大常委會在1997年審查是否符合基本法，並獲確認可以經適應化後採用為香港特別行政區法律。對此香港特區法院無權再予審查。

基本法第160條規定：「香港特別行政區成立時，香港原有法律除由全國人民代表大會常務委員會宣布為同本法抵觸者外，採用為香港特別行政區法律，如以後發現有的法律與本法抵觸，可依照本法規定的程序修改或停止生效。」第8條規定：「香港原有法律，即普通法、衡平法、條例、附屬立法和習慣法，除同本法相抵觸或經香港特別行政區的立法機關作出修改者外，予以保留。」1997年2月第8屆全國人大常委會第24次會議根據上述規定，審議了香港特別行政區籌備委員會關於處理香港原有法律問題的建議，作出了《全國人民代表大會常務委員會關於根據〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉第一百六十條處理香港原有法律的決定》。《決定》將香港原有法律判別為3種情况加以處理：一是牴觸基本法，不採用為香港特別行政區法律。二是部分條款牴觸基本法，牴觸的部分條款不採用為香港特別行政區法律。三是採用為香港特別行政區法律的香港原有法律，自1997年7月1日起，在適用時，應作出必要的變更、適應、限制或例外，以符合中華人民共和國對香港恢復行使主權後香港的地位和基本法的有關規定。緊急法屬於第三種類別，經適應化後被採用為香港特別行政區法律。

以上表明，審查認定香港原有法律是否符合基本法及是否可以採用為香港特別行政區法律的權力在全國人大常委會。對已經全國人大常委會根據基本法第160條的規定進行審查並採用為香港特別行政區法律的香港原有法律，香港特別行政區法院無權再對其行使所謂的違憲審查權，否則將構成對全國人大常委會憲制權力及權威的挑戰和侵奪。緊急法即屬此種情况。香港法院對其沒有司法覆核管轄權，不能以司法覆核的方式質疑和推翻其已經全國人大常委會確認的合憲性，只能承認該法的有效性和約束力，並在司法過程中予以遵從適用。

可反映法律或牴觸基本法 但最終由人大審查

當然，全國人大常委會對香港原有法律符合基本法的認定並非一勞永逸。根據基本法及全國人大常委會的《決定》，採用為香港特別行政區法律的香港原有法律，如以後發現與基本法相牴觸者，可依照基本法規定的程序修改或停止生效。這是一條兜底規定或保險規定，以確保被採用為香港特別行政區法律的香港原有法律如在當時未被審查發現牴觸基本法，但在今後具體實施中又被發現有牴觸時能夠得到妥善處理。這一規定的關鍵在於由誰來確認新發現的與基本法的牴觸。從法理上看，這涉及全國人大常委會1997年《決定》的發展變化，故仍應由《決定》的作出者全國人大常委會來作最終的判定，如可由特區法院等其他機關來作判定，那就等同特區法院等機關有權變更全國人大常委會所作《決定》，這在法理邏輯上說不通。當然，任何人和機構都可以向全國人大常委會反映有關原有法律可能存在牴觸基本法的情况，但究竟是否真的牴觸，最終應由全國人大常委會來審查認定。全國人大常委會認定某被採用的原有法律確有牴觸基本法之處後，接下來則由香港特區依據基本法規定的程序，按照該法的性質適用相應的程序予以修改或廢止。因此，即使認為新發現了緊急法有牴觸基本法之處，其最終判斷權也在全國人大常委會，而非香港特區法院。

此外，引用緊急法制定禁蒙面法是行政長官負責執行基本法的重大舉措，特區法院應秉持司法謙抑態度，予以尊重和維護。根據基本法的規定，香港特別行政區行政長官既是香港特別行政區政府的首長，又是香港特別行政區的首長，既向香港特別行政區負責，又向中央政府負責。基本法第48條規定，行政長官負責執行基本法和依照基本法適用於特別行政區的其他法律。這是基本法賦予行政長官的重大憲制職權，也是特區行政主導政治體制的關鍵所在。行政長官執行基本法和特區法律、依法制暴止亂的行為，不應被特區法院質疑和挑戰，特區法院應以最大的善意予以尊重和維護。

反對派對緊急法所提司法覆核申請，涉及重大憲制原則，極具敏感性。如果不審慎妥當處理，很可能會引發新的憲制爭議，甚至不排除最終可能需要全國人大常委會解釋基本法來予以解決。

作者是中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所執行所長

[王萬里]