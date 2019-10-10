黃震遐：小心禁蒙面法傷害市民健康

法例容許健康理由為免責的辯護。但教育局隨後便已通知學校，聲稱在日常生活中絕對沒有需要亦沒有理由遮蓋面孔，因此原則上學生在校內或校外均不應戴上口罩……這說明教育局根本不明白口罩對健康的重要性。與此同時，保安局也似乎以為口罩只是有感染時才要用。

空氣污染傷害港人健康

其實，口罩固然是防範感冒或其他經空氣傳遞的感染疫病的必須工具，對防範經呼吸道入侵的污染物也是一種必須工具。而經常經呼吸道傷害香港人健康的其實是空氣污染。

一般人都知道空氣污染會引起肺癌以及慢性呼吸道疾病。但其實空氣污染也會增加兒童、長者及慢性疾病患者的肺部感染。短期的污染加劇也會增加當日及之後數日內的急症心血管病、心臟衰竭、中風、呼吸道感染、哮喘發作。尤其對香港現况富有意義的是，美國有研究發現空氣污染短期升高期內暴力事件會增加。

近年來，研究更顯示兒童的腦部發育會受空氣污染阻礙，記憶及注意力下降、與此相關的腦部區域呈現損害。因此，世界各地都在逐步推出補救政策，包括學校裝置空氣清新機，及學校附近減少車輛經過。

另一方面，空氣污染會觸發冠心病及中風。有報告估計19%心血管病、21%中風死亡個案和空氣污染有關。香港衛生署一項對近7萬人長達約9年的跟蹤調查顯示，空氣污染中的微粒子PM2.5濃度每升10μg/m3（微克／立方米），缺血性中風的風險就升兩成。

隨着香港人口老化，認知障礙症（俗稱腦退化及老人癡呆症）人數也相繼上升，成為香港醫療及福利未來最大挑戰之一。微粒子不僅會增加患認知障礙症的風險，急升期內患者的精神症狀也會加劇，增加照顧難度。令人擔心的是，空氣污染極其嚴重的墨西哥城中兒童的腦已出現認知障礙症的病理變化、青少年的腦也開始萎縮。

世界衛生組織的PM2.5標準是每年平均接觸量不超過10μg/m3。香港的空氣PM2.5去年平均濃度比此高出一倍多，僅死亡率已經因而增多了約9%。但過去一個月，PM2.5幾乎無一日不超逾30μg/m3，香港的綜合空氣污染指數AQHI 9月30日更曾一度爆燈，港九幾乎全都污染到最高的黑色10度。以過去紀錄看，未來幾個月香港的空氣污染相信還會高企，嚴重威脅市民的健康。

因此，無論什麼年齡，香港人都需要採取防護措施，避免空氣污染對健康的傷害。

室內可以用清新機、防濾網、抽煙機，但是在家外，唯一可使用的是防微粒子的口罩。

教局指令 與各地健康政策背道而馳

因此，除非香港學校均已有裝置能夠將學校的空氣污染水平降低到安全水平，香港學生很明顯並非無需要使用口罩保護健康。教育局最近的指令沒有正視學校內必要提高清新空氣，反而與世界各地的學生健康政策背道而馳，實在令人震驚。

教育局不知道口罩的重要性，前線警務人員又是否知道？如果政府不向他們解釋，恐怕他們會騷擾為防病而戴口罩的市民，令市民不勝其煩而放棄應該用的保護健康裝備。

這樣的話，禁蒙面法對香港就會造成嚴重的公共衛生災難及人道和財政負擔！

作者是腦神經科專科醫生

[黃震遐]