陳帆川：反修例運動突顯香港和大陸青年分別

美國籍的大陸藝人劉亦菲撐香港警察，香港網民立即在Twitter向西方世界呼籲杯葛由其主演的迪士尼電影《花木蘭》；《衰仔樂園》諷中國（其實主要諷美國荷李活為進中國市場削足就履）、NBA球隊有人支持香港爭取自由，大陸網民也立即鞭撻，呼籲同胞抵制。兩地青年處理國際輿論的能力，可見一斑。

撇除「反送中」的因素，警隊本身在很多民主乃至極權國家，形象都不討好，鮮有像大陸網絡世界一樣，但凡有警察的消息都是好消息，都獲得人民蜂擁點讚。因此，香港人鼓勵西方人杯葛一位賺美國錢卻擁抱中國價值撐特區警察的名不見經傳的演員，阻力不大。

然而，最近由大陸憤青發起的攻勢卻是要西方噤聲，試圖將共產黨加諸香港企業的白色恐怖，照辦煮碗複製到西方世界。即使美企求財「跪低」，一向暢所欲言的西方人當然不買帳。加上大量身處海外的大陸青年，毫不掩飾其令人不忍卒睹的公關技巧，又撕連儂牆、又打香港人、又一邊享受西方教學一邊強調中國價值戰無不勝，難免惹人反感，令人成見加深。

原本很多西方人搞不懂香港、台灣跟中國的關係。經此一役，香港人連續幾個月幾乎每周上國際頭條，使得「香港人不喜歡共產黨」成為人類基本常識，令很多人不再混淆香港人及中國大陸人。

跟世界接軌的能力不可同日而語

回歸以來，大陸想方設法取代香港及香港人的地位，試圖以大陸城市和大陸人取而代之。10多20年前起，我們已常常從主流媒體聽到一種說法，就是大陸學生水平超卓，香港則一代不如一代，這說法長期獲得普遍肯定。不過今場運動清晰地拆穿上述蠱惑人心的謊言，證明牆內跟牆外長大的孩子，跟世界接軌的能力不可同日而語，也不是一時三刻便能練就，箇中牽涉的溝通能力，是英語水平高低以外的價值觀和處世態度。

隨着大陸憤青「圍爐取暖」的聲威日壯，大陸「和理非」的生存空間日益收窄，令港青跟陸青的分野愈發明顯。香港年輕人留住一口氣，共產黨想藉「小粉紅」取代「香港暴徒」的如意算盤，很難打得響。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]