王慧麟：直視五大訴求 政治解決

政府不能分割市民 示威更頻密

其一，正如英國處理北愛問題一樣，是希望藉強力的鎮壓，逼溫和及勇武者分裂，孤立激進派。在示威的初期，有一個說法是相當鮮明的：是政府教我們和平示威是沒有用的。這個說法，近來更根深柢固。因為近一個月，即使是政府發出不反對通知書的集會，警方也會在隊伍出發之後，忽然腰斬遊行而強力驅散。警方之操作，相信是因為他們看到，遊行有機會變得激烈，需要立即驅散。另外，這個強力驅散的背後，相信是希望一班「和理非」的市民，被這些「暴力」場面所嚇怕而不敢上街支持。但結果是，連和理非的市民都覺得，既然和平示威也被腰斬，不如不申請。於是，和理非沒有與勇武者割席，甚至會覺得，政府既然不准遊行，索性也不理是不是非法遊行了。政府不單不能分割及切開兩者，更逼到和理非市民，也不理有沒有不反對通知書之下，照上街去也，令示威變得更為頻密及常態化。

其二，先止暴後其他再談的策略失效。在北愛的衝突及惡化之後，英國政府其實都在政治談判以及鎮壓衝突的政策之間拉扯。主要問題除了因為1970年代英國政府換屆頻仍，倫敦內政也自顧不暇，更大的原因在於，既然已經出動了英軍，也有一大隊警察、臥底、民兵等協助，在「火力」方面應該佔優。於是，究竟應該在武力上佔優「打殘」對手，然後再談政治方案，抑或應是邊談邊打，還是以政治手法來處理矛盾呢？英國政府把持不定，也出現了當政治談判露出曙光之後，又有利益團體用武力破壞談判成果的情况。現在香港政府的問題，在於執著急於用武力完全鎮壓之後，即是打壓完再談其他。這樣做如果要成功，就要在武力鎮壓的同時，也可以成功分化溫和及勇武的示威者。問題是，既然政府無法分化示威者，而武力鎮壓也無法壓服示威者之時，政府再加火加壓，又是否一個合適的處理方法呢？

不可能靠民望極低的特首處理

其三，是示威衝突長期化。綜觀北愛的troubles，即是衝突，要歷經40多年才能解決，而且是邊衝突邊談判。英國政府與愛爾蘭政府，以至遠在美帝的總統，也要落水處理（因為愛爾蘭共和軍的支持者，有部分來自美帝），在互信極為脆弱之下，根本難以一次談判就處理好問題，而且時間愈拖得長，政治處理的手段就更困難。香港如果不要落入這個政治困局，就不能只用武力衝撞，不思政治解決。因此，說到最後，就是香港政府要思考，如果要避免衝突長期化，就要盡快開始處理五大訴求。要處理五大訴求，亦不可能靠現在民望極低、有八成人不支持的特首來處理。北京如果不果斷處理，願意在人事上調整，願意換人換政策的話，根本也沒有任何人士願意坐下來與政府談判，更遑論處理好五大訴求。

政治問題 不能警力解決

事實證明，政府指現在是例外情况，就需要動用緊急權力，以非常手段鎮壓衝突。同樣，示威者也可以說，既然現在是例外情况，抗爭者就更需要動用非常手段，反制政府的制度暴力。如此走下去，根本沒有空間政治解決五大訴求。政治問題，不能警力解決，北京還是應直視五大訴求，以政治方法處理香港問題。

作者是時事評論員

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[王慧麟]