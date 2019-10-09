她選擇譴責示威者，這可說是意料之內。但除此之外，她還是選擇繼續放任警隊。即使「發射實彈」可謂不容衝破的武力上限，她還是選擇放任警隊，任由警隊高層大放厥詞，說什麼開槍只是「拯救自己及同袍生命」、「自衛」、「別無選擇」云云。

放任警隊 挑撥仇恨

她明明知道，當時警員手上有其他殺傷力相對較低的選擇——在觸手可及的距離內，朝左胸開槍，絕不是最低武力，是槍斃式行刑。

她明明知道，「發射實彈」的心理關口已破——如果繼續放任警隊，傷亡數字將會急增，甚至可能出現屠殺。

於是可以預期，民間仇警情緒將愈發高漲，街頭上執勤的警員將會被推向更危險的境地。如果將來香港警察被告上本地或者國際法庭，問責的就可能不是個別的開槍警員，而是集體負責。因為沒有編號辨識，警隊高層、發言人，甚至整個執法部門3萬名警員，都可能要負上不同程度的法律責任。

撐警苟延 只求自保

這些一切，林鄭都知道。但她沒有運用特首的權力，責成警隊檢討使用武力的準則和手法，從而挽救警隊。因為，她根本沒有為警隊設想過，一點都沒有。

林鄭月娥一心「撐警」，是為這條救命索加穩、加固。皆因政府如今虛弱如此，唯一可以依靠、賴以苟延的就是警隊了。誠如她自己所言，「除了3萬警力外，政府什麼也沒有，我什麼也沒有」。

警隊是林鄭的救命索，這危急關頭當然要揑緊捉住，不容有失。但活命之後，救命索的下場如何？

哈，她才不顧呢。

如果說，放任警隊開槍，就是對警隊的背叛；那麼，引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），就是林鄭月娥對建制派的背叛。

背叛建制 傷害隊友

因為她明明知道，動用《緊急法》，將會惹來自由世界各國憂慮，影響投資者信心、打擊經濟，傷害建制派尤其是商界的利益。

更重要的是，她明明知道，禁蒙面法會令警民衝突馬上升級，更難有平息之日。而運動一日不平息，建制派在區議會選舉的形勢都不容樂觀。

其實從建制派的角度看，從宣布動議撤回修例起，林鄭已經多番令一直鼎力支持《逃犯條例》修訂的建制派議員尷尬不已。現在引用緊急法立禁蒙面法，更是對建制派明顯的背叛。

就像她沒有為警隊着想過一樣，林鄭月娥壓根兒就沒有為建制派的「同路人」着想過。

有如風中殘燭的林鄭政府，為求自保，不惜斷送香港，當然也不惜出賣戰友。林鄭月娥，才是全香港最想「攬炒」的一個人。

兔死狗烹 明哲保身

那孩子左胸中槍淌血，是在10月1日。自比港人母親的林鄭月娥，坐在天安門的城樓上閱兵觀禮，咧嘴而笑。

服侍共產黨，從來都是狡兔死走狗烹的遊戲。將來，躺在林鄭月娥的座下淌血的就是警隊和建制派。跳船保身，更待何時？

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]